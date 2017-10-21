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15:35 (мск), источник: Nur.kz

Актюбинцев напугала операция силовиков

Жители Актобе были шокированы спецоперацией силовиков, похожей на штурм здания, сообщает корреспондент NUR.KZ.

На видео спецназ на микроавтобусе высаживается в старой части города и берет в кольцо торговый центр «Астана». Это один из самых многолюдных мест города. Большое количество людей с автоматами и в масках напугали водителей, посетителей центра и прохожих.

Позже на акиматовской странице инстаграмм и на странице зело народ поспешили успокоить, заявив, что проводилась обычная работа по выявлению мест скупки краденной техники, из-за участившихся жалоб на кражу сотовых телефонов.

Пресс-служба ДВД Актюбинской области оказалась не в курсе произошедшего и обещала дать комментарий в течении дня.

«Я не в курсе произошедшего. Всю информацию прессе дадим в течении дня», — сообщила пресс-секретарь ДВД Актюбинской области Нургуль Конакбаева.

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Отметим, что на видеокадрах на странице в инстаграмм опубликованы лица продавцов, которых выводили из торгового центра как преступников. Что произойдет, если подозрения против них не подтвердятся, в полиции пока не сообщили.

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