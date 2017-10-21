Актюбинцев напугала операция силовиков
Жители Актобе были шокированы спецоперацией силовиков, похожей на штурм здания, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Жители Актобе были шокированы спецоперацией силовиков, похожей на штурм здания, сообщает корреспондент NUR.KZ.
На видео спецназ на микроавтобусе высаживается в старой части города и берет в кольцо торговый центр «Астана». Это один из самых многолюдных мест города. Большое количество людей с автоматами и в масках напугали водителей, посетителей центра и прохожих.
Позже на акиматовской странице инстаграмм и на странице зело народ поспешили успокоить, заявив, что проводилась обычная работа по выявлению мест скупки краденной техники,
«Я не в курсе произошедшего. Всю информацию прессе дадим в течении дня», — сообщила
Отметим, что на видеокадрах на странице в инстаграмм опубликованы лица продавцов, которых выводили из торгового центра как преступников. Что произойдет, если подозрения против них не подтвердятся, в полиции пока не сообщили.