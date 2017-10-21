В американском ресторане камеры наблюдения засняли «призрака»

Один из работников кафе рассказал, что, придя на работу с утра, обнаружил один из стульев лежащим на полу. Мужчина проверил записи со скрытых камер и увидел, что стул упал сам.

Второй инцидент произошел средь бела дня — один из посетителей ресторана заметил, что мебель в помещении двигается. Эта выходка «призрака» тоже попала в объектив камеры видеонаблюдения.

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«Это очень странно. Мы работаем уже 27 лет и никогда с подобным не сталкивались», — признается совладелец заведения Дэйв Фолдз. По его словам, коллектив ресторана винит во всем «духов» первых посетителей, которые погибли 25 лет назад.

Клиенты кафе не беспокоятся из-за разбушевавшегося «привидения».

«Мне вообще все равно, главное, чтобы он не двигал стул, на котором сижу я», — сказал один из них.