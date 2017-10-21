В американском ресторане камеры наблюдения засняли «призрака»
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура полагают, что в заведении поселился призрак, сообщает New York Daily News.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура полагают, что в заведении поселился призрак, сообщает New York Daily News.
Один из работников кафе рассказал, что, придя на работу с утра, обнаружил один из стульев лежащим на полу. Мужчина проверил записи со скрытых камер и увидел, что стул упал сам.
Второй инцидент произошел средь бела дня — один из посетителей ресторана заметил, что мебель в помещении двигается. Эта выходка «призрака» тоже попала в объектив камеры видеонаблюдения.
«Это очень странно. Мы работаем уже 27 лет и никогда с подобным не сталкивались», — признается совладелец заведения Дэйв Фолдз. По его словам, коллектив ресторана винит во всем «духов» первых посетителей, которые погибли 25 лет назад.
«Мне вообще все равно, главное, чтобы он не двигал стул, на котором сижу я», — сказал один из них.
Пользователи YouTube, однако, не верят сотрудникам ресторана. В комментариях к видео многие называют его фейком и обвиняют владельцев кафе в желании привлечь клиентов.