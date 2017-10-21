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15:43 (мск), источник: РИАЦ

Жители Краснооктябрьского района Волгограда высадили в своих дворах около 40 молодых деревьев

21 октября во дворах-участниках проекта «Формирование комфортной городской среды» прошли субботники.

Жители дворов по ул. Еременко, 35 и Титова, дождавшись окончания работ по реконструкции дорожного покрытия и установке малых архитектурных форм, вышли на субботники, чтобы навести уют в своих дворах и высадить молодые деревья.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, в посадке деревьев, часть которых предоставило предприятие «Горпитомник», приняли участие жители совместно с депутатом по округу Владлен Колесников и активистами молодежных организаций. Общими усилиями дворы украсили порядка сорока саженцев.

Напомним, предприятие «Горпитомник» было воссоздано в Волгограде в 2016 году. В настоящее время в питомнике выращивается посадочный материал для городского озеленения. Этой весной на территории «Горпитомника» было высажено более трех тысяч сеянцев, а также порядка семи тысяч саженцев. За лето деревца окрепли, и осенью их пересадили на городские территории. Для озеленения дворов Советского района предприятие передало порядка 150 деревьев каштана и туи, в Дзержинский район для оформления живой изгороди было направлено 400 саженцев бирючины. Еще 2,5 тысячи саженцев хвойных и лиственных пород готовятся к пересадке. Все сорта и породы деревьев приспособлены к почвенно-климатических условий города, что в процессе пересадки позволит растениям легко адаптироваться к новым условиям.

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