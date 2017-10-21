После крушения борта санавиации КГА приостановил полеты всех самолетов Ан-28

«В связи с авиационным происшествием, произошедшим 3 октября 2017 года с воздушным судном Ан-28 с человеческими жертвами, регистрационный номер UP-2807, Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК приостанавливает эксплуатацию всех самолетов Ан-28 авиакомпании АО “East Wings” до завершения предварительной работы комиссии по расследованию авиационного происшествия и выяснения причин этого события», — говорится в сообщении Комитета.

Напомним, 3 октября всего через 12 минут после взлета из Алматы исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing. Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы — Шымкент. На борту находились пять человек. Позже самолет санавиации обнаружили горящим под Алматы. Все пять человек погибли на месте. В авиакатастрофе погибли профессор, врач, акушер-гинеколог Талгат Патсаев и профессор, врач-реаниматолог Жанибек Артыкбаев.