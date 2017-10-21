В Муринском парке заложили капсулу в честь 315-летия Петербурга

Источник: Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Капсулу, адресованную потомкам, заложили сегодня в Муринском парке, сообщает пресс-служба городской администрации.

В церемонии приняли участие представители властей, юные спортсмены — воспитанники СДЮСШОР, двукратный Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Присутствовал и губернатор Георгий Полтавченко.

Глава города отметил, что уже сложилась добрая традиция отмечать памятные даты закладкой новых парков, разбивкой скверов.

«В канун 315-летия Санкт-Петербурга проходит реконструкцию Муринский парк, где создаются условия для активного отдыха», — сказал он.

Источник: Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Первую очередь парка планируется завершить уже в 2018 году. Здесь строятся детские площадки, лыжероллерная трасса, будут высажены сотни деревьев и тысячи кустарников.