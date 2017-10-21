В Муринском парке заложили капсулу в честь 315-летия Петербурга
В церемонии принял участие губернатор Георгий Полтавченко.
В церемонии принял участие губернатор Георгий Полтавченко.
Капсулу, адресованную потомкам, заложили сегодня в Муринском парке, сообщает
В церемонии приняли участие представители властей, юные спортсмены — воспитанники СДЮСШОР, двукратный Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Присутствовал и губернатор Георгий Полтавченко.
«В канун 315-летия
Первую очередь парка планируется завершить уже в 2018 году. Здесь строятся детские площадки, лыжероллерная трасса, будут высажены сотни деревьев и тысячи кустарников.
Губернатор выразил уверенность в том, что Муринский парк станет излюбленным местом отдыха и занятий спортом всех горожан.