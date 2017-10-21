С 10 декабря изменится расписание движения поездов «Аллегро»

Источник: РИА "Новости"

Поезда «Аллегро», курсирующие между Хельсинки и Петербургом, изменят расписание с 10 декабря, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезд № 782 будет отправляться из Хельсинки в 6.20, а прибывать в Санкт-Петербург в 10.47.

Поезд № 784, отправляющийся в 10.00 из Хельсинки, в городе на Неве будет в 14.27.

Поезд № 786 Хельсинки — Санкт-Петербург: отправление в 15.00, прибытие — в 19.27.

Поезд № 788 Хельсинки — Санкт-Петербург: отправление в 19.00, прибытие — в 23.27.

Новый график будет работать до 24 марта.