С 10 декабря изменится расписание движения поездов «Аллегро»
Новый график поездов
Новый график поездов
Поезда «Аллегро», курсирующие между Хельсинки и Петербургом, изменят расписание с 10 декабря, сообщает
Поезд № 782 будет отправляться из Хельсинки в 6.20, а прибывать в
Поезд № 784, отправляющийся в 10.00 из Хельсинки, в городе на Неве будет в 14.27.
Поезд № 786 Хельсинки — Санкт-Петербург: отправление в 15.00, прибытие — в 19.27.
Поезд № 788 Хельсинки — Санкт-Петербург: отправление в 19.00, прибытие — в 23.27.
Новый график будет работать до 24 марта.
Стоит отметить, что на территории России указано московское время, Финляндии — финское.