Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
"Больше не могу жить при Путине": Божена Рынска покидает Россию
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Почему американцам разонравился российский корабль
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
15:58 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

С 10 декабря изменится расписание движения поездов «Аллегро»

Новый график поездов Хельсинки-Петербург будет работать до 24 марта.

Источник: РИА "Новости"

Поезда «Аллегро», курсирующие между Хельсинки и Петербургом, изменят расписание с 10 декабря, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезд № 782 будет отправляться из Хельсинки в 6.20, а прибывать в Санкт-Петербург в 10.47.

Поезд № 784, отправляющийся в 10.00 из Хельсинки, в городе на Неве будет в 14.27.

Поезд № 786 Хельсинки — Санкт-Петербург: отправление в 15.00, прибытие — в 19.27.

Поезд № 788 Хельсинки — Санкт-Петербург: отправление в 19.00, прибытие — в 23.27.

Новый график будет работать до 24 марта.

Стоит отметить, что на территории России указано московское время, Финляндии — финское.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
От глинтвейна до эгг-нога. Топ-6 безалкогольных согревающих коктейлей
Мадрид отстранил от власти президента и правительство Каталонии
В НАТО ответили на обвинения в неспособности противостоять РФ
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Овечкин установил рекорд НХЛ
Россия и Турция согласовали поставки томатов
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных А еще итальянская жара в Неаполе, которая точно бросит вас в пот
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь