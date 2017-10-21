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16:14 (мск), источник: РБК

Синоптики назвали дату прихода в Москву снежного сезона

В Москве и Подмосковье в пятницу, 27 октября, выпадет снег, «который уже не будет таять». Об этом РБК сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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Источник: Агентство «Москва»

«Существенные осадки и снежный покров, который уже не будет таять, ожидается в ночь со среды на четверг — осадки будут более интенсивные», — уточнил он. По его словам, в ночные часы в эти дни температура воздуха составит минус 2, а в области — до минус 4. «До конца следующей недели тепла не ждем», — отметил Варакин.

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Он добавил, что в столице и в Московской области в субботу, 21 октября, временами ожидаются «отдельные снежные “заряды” или снежная крупа, характерные для тыловой части циклона». «Основные осадки восточнее — Кировская область, Нижегородская, Пермский край. “Заряды” разрознены, и снег тает поскольку температурный фон положительный в течение дня до плюс 3 градусов, по области — от 1 до 3 градусов, а почва еще не промерзла», пояснил начальник Росгидромета. «Вечером и ночью ждем понижение температуры», — подчеркнул он.

С понижением температуры, как отметил Варакин, снежные «заряды» могут вызвать слабую гололедицу на дорогах 21 и 22 октября. «В воскресенье, 22 октября, преимущественно без осадков. В центре Москвы до МКАДа температура будет положительная», — прогнозирует он.

Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что 22 октября в Москве выпадет снег. «Это будет не повсеместно. За сутки выпадет 1 мм снега, это совсем немного», — уточнял он.

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