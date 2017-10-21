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16:40 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В связи с реконструкцией Станиславского изменили схему дорожного движения

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города информирует.

В связи с проведением работ по реконструкции ул. Станиславского, на основании распоряжения Департамента транспорта города Ростова-на-Дону, с 20 октября временно изменена схема организации дорожного движения:

— по ул. Очаковская на участке от пер. Грибоедовский до ул. 7-го Февраля организовано односторонне движение.

— по. ул. Красных Зорь на участке от пер. Грибоедовский до ул. 7-го Февраля организовано двустороннее движение.

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