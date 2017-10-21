В связи с реконструкцией Станиславского изменили схему дорожного движения
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города информирует.
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города информирует.
В связи с проведением работ по реконструкции ул. Станиславского, на основании распоряжения Департамента транспорта города
— по ул. Очаковская на участке от пер. Грибоедовский до ул. 7-го Февраля организовано односторонне движение.
— по. ул. Красных Зорь на участке от пер. Грибоедовский до ул. 7-го Февраля организовано двустороннее движение.