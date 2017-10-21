В связи с реконструкцией Станиславского изменили схему дорожного движения

В связи с проведением работ по реконструкции ул. Станиславского, на основании распоряжения Департамента транспорта города Ростова-на-Дону, с 20 октября временно изменена схема организации дорожного движения:

— по ул. Очаковская на участке от пер. Грибоедовский до ул. 7-го Февраля организовано односторонне движение.