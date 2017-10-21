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16:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске детей мигрантов бесплатно обучают русскому языку

Обучение детей мигрантов русскому языку проходит в красноярской библиотеке им. С. Михалкова, расположенной в Кировском районе.

Учителя заметили, что плохое знание языка замедляет адаптацию детей-иностранцев. Для решения этой проблемы была организована «Языковая лаборатория» на базе библиотеки, где прошли обучение 35 ребятишек.

Новый проект предназначен для обучения детей младшего и среднего возраста и может помочь 250 школьникам. Обучение русскому языку бесплатно, а зачастую вместе с детьми его проходят и мамы. Для закрепления знаний, полученных на занятиях, организовали литературно-лингвистический кружок «Читайка».

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