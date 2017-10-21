В Красноярске детей мигрантов бесплатно обучают русскому языку
Обучение детей мигрантов русскому языку проходит в красноярской библиотеке им. С. Михалкова, расположенной в Кировском районе.
Обучение детей мигрантов русскому языку проходит в красноярской библиотеке им. С. Михалкова, расположенной в Кировском районе.
Учителя заметили, что плохое знание языка замедляет адаптацию
Новый проект предназначен для обучения детей младшего и среднего возраста и может помочь 250 школьникам. Обучение русскому языку бесплатно, а зачастую вместе с детьми его проходят и мамы. Для закрепления знаний, полученных на занятиях, организовали