В Волгограде автобус второго маршрута продлят до «Юбилейного»

Удлинение маршрута вызвано тем, что другие автобусы, курсирующие в Красноармейском, № 55 и № 77, в своих маршрутах не предусматривают заезда на ряд улиц, по которым проходит «двойка». Речь об улицах Елецкой, Огарева, Рабоче-Крестьянской, проспекте Ленина в границах Аллеи Героев и Краснознаменской, самой Аллее Героев и улице Гоголя.