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16:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде автобус второго маршрута продлят до «Юбилейного»

Автобусы № 2 в Волгограде намереваются продлить от кинотеатра «Юбилейный» до железнодорожного вокзала. Сейчас конечная «двоек» в Кировском районе на улице Тополевой, сообщает ВДТВ.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Удлинение маршрута вызвано тем, что другие автобусы, курсирующие в Красноармейском, № 55 и № 77, в своих маршрутах не предусматривают заезда на ряд улиц, по которым проходит «двойка». Речь об улицах Елецкой, Огарева, Рабоче-Крестьянской, проспекте Ленина в границах Аллеи Героев и Краснознаменской, самой Аллее Героев и улице Гоголя.

В мэрии Волгограда специалисты заняты формированием удобного для пассажиров расписания. Дата перемен еще не названа, но обещают, что все случится в ближайшем будущем. Автобусы второго маршрута обслуживают 22 новых низкопольных автобуса.

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