В столице приостанавливается размещение наружной рекламы

Приостановление размещения рекламы применяется до тех пор, пока Кишиневский муниципальный совет не утвердит новое положение о размещении или перемещении наружной рекламы в муниципии Кишиневе.

Специализированные подразделения, в том числе Генеральная инспекция полиции, должны обеспечить контроль за обнаружением местонахождения несанкционированной наружной рекламы и принимать меры в соответствии с законом.

В соответствии с новым регламентом, который должен быть обсужден, а затем рассмотрен в КMC, власти будут определять места, где можно будет разместить рекламные щиты, а затем они будут выставлены на аукцион.