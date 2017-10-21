Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
"Больше не могу жить при Путине": Божена Рынска покидает Россию
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Наезд на толпу в Харькове произошел во время гонок
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
16:27 (мск), источник: Publika.md

В столице приостанавливается размещение наружной рекламы

В столице временно нельзя будет размещать внешнюю рекламу. Приостановление размещения наружной рекламы относится к рекламе на наземных рекламных устройствах, на стенах и крышах зданий.

Источник: Publika.md

Распоряжение по данному вопросу подписал временно исполняющий обязанности генерального примара столицы Нистор Грозаву, передает IPN.

Приостановление размещения рекламы применяется до тех пор, пока Кишиневский муниципальный совет не утвердит новое положение о размещении или перемещении наружной рекламы в муниципии Кишиневе.

Специализированные подразделения, в том числе Генеральная инспекция полиции, должны обеспечить контроль за обнаружением местонахождения несанкционированной наружной рекламы и принимать меры в соответствии с законом.

В соответствии с новым регламентом, который должен быть обсужден, а затем рассмотрен в КMC, власти будут определять места, где можно будет разместить рекламные щиты, а затем они будут выставлены на аукцион.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мадрид отстранил от власти президента и правительство Каталонии
В НАТО ответили на обвинения в неспособности противостоять РФ
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Овечкин установил рекорд НХЛ
Россия и Турция согласовали поставки томатов
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных А еще итальянская жара в Неаполе, которая точно бросит вас в пот
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь