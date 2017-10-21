В столице приостанавливается размещение наружной рекламы
В столице временно нельзя будет размещать внешнюю рекламу. Приостановление размещения наружной рекламы относится к рекламе на наземных рекламных устройствах, на стенах и крышах зданий.
В столице временно нельзя будет размещать внешнюю рекламу. Приостановление размещения наружной рекламы относится к рекламе на наземных рекламных устройствах, на стенах и крышах зданий.
Распоряжение по данному вопросу подписал временно исполняющий обязанности генерального примара столицы Нистор Грозаву, передает IPN.
Приостановление размещения рекламы применяется до тех пор, пока Кишиневский муниципальный совет не утвердит новое положение о размещении или перемещении наружной рекламы в муниципии Кишиневе.
Специализированные подразделения, в том числе Генеральная инспекция полиции, должны обеспечить контроль за обнаружением местонахождения несанкционированной наружной рекламы и принимать меры в соответствии с законом.
В соответствии с новым регламентом, который должен быть обсужден, а затем рассмотрен в КMC, власти будут определять места, где можно будет разместить рекламные щиты, а затем они будут выставлены на аукцион.