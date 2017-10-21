Девушка из Оргеева выставила свои картины в Парижской галерее

«Ранее у меня были выставки во Франции, в 2015 и 2016 гг., в Нанте, Анченине и Мессаке, однако тогда мои работы были выставлены в винодельнях и ресторанах. Я сотрудничала с одним из экспортеров вина и рисовала этикетки для бутылок. Так что выставка в галерее — это совсем другое. Когда я гуляла по улицам Парижа в то время, я могла только мечтать о выставке в галерее. И очень рада, что моя мечта стала реальностью».