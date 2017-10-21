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17:19 (мск), источник: РИА Новости

Следователи назвали основные версии смерти актера Марьянова‍

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следственный комитет рассматривает две основные версии причины смерти актера Дмитрия Марьянова: несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Источник: РИА Новости

Об этом сообщил подмосковный главк Следственного комитета. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, они назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей, изъяли документы, связанные с вызовом к актеру скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112, а также провели обыски в реабилитационном центре «Феникс».

Несвоевременная помощь?

Дмитрий Марьянов скончался 15 сентября на даче в Подмосковье. Ему было 48 лет.

Точная причина смерти актера пока официально не называлась — ее должны установить после вскрытия.

При этом агент Марьянова Алевтина Кунгурова сообщила, что у него оторвался тромб.

Друзья актера рассказали, что, когда ему стало плохо и он потерял сознание, они вызвали скорую помощь, которая не приехала «по техническим причинам». Тогда близкие решили везти Марьянова в больницу на частной машине, но спасти актера медикам не удалось.

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После смерти Марьянова Минздрав решил стандартизировать работу «скорой»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Подмосковный Минздрав, со своей стороны, провел служебную проверку в связи с вызовом скорой. По данным ведомства, вызов, принятый в 18.47 15 октября, диспетчер передал единой дежурно-диспетчерской службе. Однако в 19.03 поступил повторный вызов.

«Заявитель сказала, что они едут самостоятельно, и заявила об отказе вызова скорой помощи», — рассказали в Минздраве.

Проверка нарушений не выявила — все вызовы обрабатывались операторами «Системы-112» в соответствии с регламентом информационного взаимодействия, добавили в ведомстве.

Однако через несколько дней стало известно, что диспетчера, принимавшего вызов к Марьянову, уволили.

Услуги, не отвечающие требованиям безопасности?

Следователи также провели обыски в реабилитационной клинике «Феникс», где Марьянов лечился незадолго до смерти. Они изъяли документы, связанные с пребыванием пациентов в учреждении, в том числе так называемые «дневники чувств», которые актер вел по совету специалистов.

В клинике актер находился девять дней, но покинул ее до окончания полного курса реабилитации, так как был занят в спектакле.
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Ушел выше радуги

Некоторые СМИ написали, что он проходил в «Фениксе» лечение от алкоголизма, однако Алевтина Кунгурова утверждает, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, Марьянов лечил старую травму позвоночника.

При этом, как заявили в Росздравнадзоре, у «Феникса» нет медицинской лицензии, а есть только лицензия на оказание социальной помощи. Директор центра Оксана Богданова в разговоре со следователями подтвердила, что с актером работали только психотерапевты.

Каким был Дмитрий Марьянов

Марьянов впервые появился на киноэкранах в середине 1980-х годов. Настоящую славу в 1986 году ему принесла главная роль в фильме «Выше радуги».

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Всего на его счету более 80 ролей в кино — он запомнился зрителям по таким картинам, как «Дорогая Елена Сергеевна», «Русский регтайм», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Какая чудная игра», «Черный город», «День радио» и многим другим. Снимался Марьянов и в сериалах — он исполнил главные роли в многосерийных фильмах «Боец» и «Личная жизнь следователя Савельева».

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Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым

Как театральный актер Марьянов работал в театре «Ленком», где был занят в таких известных спектаклях, как «Юнона и Авось» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро». А в театре имени Моссовета он играл в аншлаговом спектакле «Ladies Night».

В понедельник, 16 октября, он должен был выйти на сцену в Томске — в спектакле «Нереальное шоу», а на следующий день показать этот спектакль планировалось в Новосибирске. В постановке Алексея Кирющенко по пьесе культового французского писателя Бернара Вербера Марьянов играл главную роль.

Похоронили актера на Химкинском кладбище. Проститься с Марьяновым в Дом кино пришли сотни человек, в том числе его коллеги по актерскому цеху.

«Мы были однокурсниками и были очень дружны всю жизнь. Он останется в памяти настоящим мужчиной. Более светлого, более доброго человека я не встречал в своей жизни», — сказал Эдуард Радзюкевич.

Дмитрий Певцов, с которым Марьянов играл в спектакле «Юнона и Авось», отметил, что актер был «удивительного таланта человек». «Наша профессия очень бабская, настоящих мужчин в ней мало, Дима был настоящим мужиком», — сказал он.

Друг юности, актер Андрей Андреев рассказал, что Марьянов «всю жизнь торопился жить». «Он сел на мотоцикл, чтобы везде успевать. Я никогда не забуду его улыбку, он был любимец всех девчонок с молодости, добрый, щедрый, настоящий мужик», — добавил он.

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