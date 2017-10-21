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17:32 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, какие люди станут успешными в будущем

СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в будущем конкурентные преимущества получат те люди, которые не только обладают набором знаний, но и могут креативно и планово мыслить и работать в команде.

Источник: РИА Новости

«Сегодняшнее образование становится совершенно другим, как и технологии. Конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют софт скилс — и креативным, и плановым, и другими видами мышления», — сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Образование должно идти дальше, и человек за ним должен идти дальше. Абсолютные конкурентные преимущества получат те, кто могут не только думать по-современному, но те, кто накапливает знания из совершенно разных областей науки, может их комбинировать и применять для решения поставленных перед всеми нами задач.
Владимир Путин
Президент РФ

Он также назвал важным умение коммуницировать с людьми. «Если не подавлять, то управлять своими эмоциями, работать в команде. Чрезвычайно важное качество», — сказал Путин.

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17:42 (мск)© Ньюстюб
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