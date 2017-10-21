Путин рассказал, какие люди станут успешными в будущем

Образование должно идти дальше, и человек за ним должен идти дальше. Абсолютные конкурентные преимущества получат те, кто могут не только думать по-современному, но те, кто накапливает знания из совершенно разных областей науки, может их комбинировать и применять для решения поставленных перед всеми нами задач.

Владимир Путин Президент РФ