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17:52 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы

СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы. Об этом глава государства говорил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Источник: РИА Новости

По словам Путина, генная инженерия даст потрясающие возможности в области фармакологии, изменения человеческого кода.

Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли.
Владимир Путин
Президент РФ

«Вы понимаете, человечество может вступить — и, скорее всего, вступит в ближайшее время — в очень сложный и ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — подчеркнул он.

При этом российский лидер полагает, что новые технологии следует эффективно использовать и внедрять в широкую практику.

Однако человечество никогда не должно забывать о нравственности и морали, поскольку их отсутствие может привести к разрушению человека, уверен он.

«Когда мы что-то делаем и чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Все, что мы делаем, должно идти на пользу дела, укреплять человека, а не разрушать его», — заключил Путин.

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