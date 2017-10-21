Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы

По словам Путина, генная инженерия даст потрясающие возможности в области фармакологии, изменения человеческого кода.
Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли.
Владимир ПутинПрезидент РФ
«Вы понимаете, человечество может вступить — и, скорее всего, вступит в ближайшее время — в очень сложный и ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — подчеркнул он.
При этом российский лидер полагает, что новые технологии следует эффективно использовать и внедрять в широкую практику.
Однако человечество никогда не должно забывать о нравственности и морали, поскольку их отсутствие может привести к разрушению человека, уверен он.
«Когда мы что-то делаем и чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Все, что мы делаем, должно идти на пользу дела, укреплять человека, а не разрушать его», — заключил Путин.