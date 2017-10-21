Путин по-английски обратился к участникам фестиваля молодежи в Сочи

Источник: РИА "Новости"

«Future starts here and now future is you», — сказал Путин на шоу «Россия», посвященном Дню России на ВФМС. («Будущее начинается здесь, и теперь будущее — это вы» — Прим. ред.).

Президент заявил, что уверен в полезности фестиваля для 30 тысяч молодых людей, которые приехали в Россию со всего мира. «Спасибо, что доверяете нам», — сказал российский лидер.

Он отметил необычную энергетику фестиваля. «Это энергетика молодых», — сказал Путин.

«Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас», — сказал глава государства.