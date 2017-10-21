В Волгограде почтили память жертв теракта в автобусе
21 октября в Красноармейском районе Волгограда у остановки «Лесобаза» прошли траурные мероприятия, посвященные годовщине теракта в автобусе.
21 октября в Красноармейском районе Волгограда у остановки «Лесобаза» прошли траурные мероприятия, посвященные годовщине теракта в автобусе.
Панихида и митинг прошли у Поклонного креста, установленного в Красноармейском районе на месте взрыва. Участники возложили цветы к мемориальной доске, а во время минуты молчания выпустили в небо белые шары.
Напомним, 21 октября 2013 года в автобусе № 29 на остановке «Лесобаза» на юге Волгограда прогремел взрыв, взрывное устройство в действие привела