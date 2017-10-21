Акимат Алматы поддержал идею покупки дефибрилляторов в школы
Также общественники просят строительные компании начать внедрять практику установки дефибрилляторов в подъездах домов.
Также общественники просят строительные компании начать внедрять практику установки дефибрилляторов в подъездах домов.
Общественный совет Алматы уже год ведёт переговоры с городским акиматом о необходимости снабдить школы дефибрилляторами. Переговорный процесс проходит очень медленно, но результат уже близок, пишет InAlmaty.kz.
«Сейчас уже готовы нас поддержать. Теперь вопрос стоит в том, чтобы просвещать учителей, директоров.
Уже подсчитано, что покупка одного дефибриллятора обойдётся примерно в 1 млн тенге.
«Это стоимость трёх айфонов. Только для нашей страны был выбран аппарат по этой цене, в России он стоит дороже. Мы просим предусмотреть в бюджете города средства на приобретение аппарата», — сказал директор общественного фонда «Ак Журек» Руслан Махсутов.
Он также сообщил о переговорах со строительными компаниями. Общественники просят руководство фирм наряду с камерами и шлагбаумами устанавливать в подъездах новых домов и дефибрилляторы.
Руслан Махсутов является инициатором идеи оснащения общедоступными автоматическими дефибрилляторами школ и других мест массового скопления людей. Смерть по причине остановки сердца является самой распространенной среди других причин, поэтому наличие под рукой дефибрилляторов позволит спасти много жизней, считает общественник.
Ещё в марте 2015 года ОФ «Ак Журек» и «Общество Красного Полумесяца» запустили проект под названием «На счету каждая минута», цель которого не только оснастить город автоматическими дефибрилляторами, но и научить людей оказанию первой помощи при внезапной остановке сердца.