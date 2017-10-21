Акимат Алматы поддержал идею покупки дефибрилляторов в школы

Общественный совет Алматы уже год ведёт переговоры с городским акиматом о необходимости снабдить школы дефибрилляторами. Переговорный процесс проходит очень медленно, но результат уже близок, пишет InAlmaty.kz.

«Сейчас уже готовы нас поддержать. Теперь вопрос стоит в том, чтобы просвещать учителей, директоров. Год-полтора, и мы полностью обезопасим детей от смерти в случае остановки сердца», — сообщил председатель комиссии общественного совета Асхат Асылбеков на встрече по вопросам обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях.

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Уже подсчитано, что покупка одного дефибриллятора обойдётся примерно в 1 млн тенге.

«Это стоимость трёх айфонов. Только для нашей страны был выбран аппарат по этой цене, в России он стоит дороже. Мы просим предусмотреть в бюджете города средства на приобретение аппарата», — сказал директор общественного фонда «Ак Журек» Руслан Махсутов.

Он также сообщил о переговорах со строительными компаниями. Общественники просят руководство фирм наряду с камерами и шлагбаумами устанавливать в подъездах новых домов и дефибрилляторы.

Руслан Махсутов является инициатором идеи оснащения общедоступными автоматическими дефибрилляторами школ и других мест массового скопления людей. Смерть по причине остановки сердца является самой распространенной среди других причин, поэтому наличие под рукой дефибрилляторов позволит спасти много жизней, считает общественник.