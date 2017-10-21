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18:19 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь будет обмениваться студотрядами с Кыргызстаном

21 октября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет обмениваться студенческими отрядами с Кыргызстаном. Такая договоренность достигнута БРСМ на полях XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, достигнуты договоренности по направлению белорусских педагогических отрядов в Тамбовскую область России. Прорабатывается вопрос о создании на базе нескольких лагерей Краснодарского края педагогических и сервисных отрядов.

Студотрядовское движение отдельно представлено в белорусской экспозиции на выставке YOUTH EXPO, которая развернулась на одной из площадок ВФМС. Всем гостям молодые люди рассказывают, как развивается студотрядовское движение и чем отличается от других, демонстрируют его достижения, награды, символику и атрибутику. За время работы выставки площадку посетили бойцы российских студенческих отрядов, работавшие на территории Беларуси.

Отдельно развитие студотрядовского движения обсуждалось на площадке «Труд-крут». В дискуссии приняли участие представители различных организаций, компетентных в вопросах трудоустройства студентов, а также международные партнеры МООО «Российские студенческие отряды», в числе которых и БРСМ. В дискуссии принял участие первый секретарь ЦК ОО БРСМ Андрей Беляков. Он отметил, что интернациональные отряды необходимо создавать, основываясь на опыте, накопленном Беларусью и Россией, а также международном законодательстве в сфере трудоустройства молодежи. Андрей Беляков добавил, что БРСМ готов участвовать в международных проектах трудоустройства молодежи как у себя в стране, так и за ее пределами.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершается сегодня. Форум собрал свыше 29 тыс. молодых профессионалов в различных сферах из более чем 180 стран.

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