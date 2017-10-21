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18:16 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На следующей неделе несколько улиц Ростова останутся без воды

24 и 25 октября несколько улиц Ростова останутся без воды. Это связано с проведением технических работ, сообщает сайт администрации донской столицы.

24 октября с 8 часов утра до 6 часов 25 октября на нескольких улицах донской столицы не будет воды. Это связано с проведением технических работ на территории от Добровольского, 6 до Космонавнов, 17 «А».

Воды не будет в границах: Волкова — Комарова — Космонавтов — Добровольского — Пацаева, СЖМ 1, 2, 3 МКР.

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