Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 22 октября

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 22 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ночью ожидается дождь с переходом в снег. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градусов, днём 3−5 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +16…+18 градусов.

В Акмолинской области дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём от 0 до +5.

В Актюбинской области переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов. Днём воздух прогреется до +5…+10 градусов.

В Алматинской области синоптики обещают день без осадков. Ночью +4… +6 градусов, днём 17−19 градусов тепла.

В Атырауской области возможен дождь. Ночная температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла. Температурный фон днём составит +9…+14 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области дождь. Температура воздуха составит от 2−7 градусов ночью до 8−13 градусов тепла днём.

В Жамбылской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от +3…+8 градусов ночью до 15−20 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днём от +5 до +10 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области переменная облачность, дождь с переходом в мокрый снег. Ночью температура воздуха 0…+5 градусов тепла, днём столбик термометра останется на прежнем уровне — от 0 до 5 градусов тепла.

В Костанайской области пасмурно, местами дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью на территории региона ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию, днём 0…+5.

В Кызылординской области синоптики обещают дождь. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7, днём от +15 до +20 градусов.

В Мангистауской области переменная облачность, днём дождь. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Температурный фон днём составит +12…+17 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области ночью пройдёт дождь. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов ночью, и от +3 до +8 днём.

В Северо-Казахстанской области осадков не ожидается. Ночью температура воздуха −3…−8 градусов, днём от 0 до +5 градусов по Цельсию.