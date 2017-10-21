Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 22 октября
Атмосферный фронт, с большой скоростью перемещаясь через север страны, в выходные вызовет дожди с переходом в снег, местами ожидается сильный западный ветер.
Атмосферный фронт, с большой скоростью перемещаясь через север страны, в выходные вызовет дожди с переходом в снег, местами ожидается сильный западный ветер.
Прогноз погоды на 22 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ночью ожидается дождь с переходом в снег. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градусов, днём 3−5 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +16…+18 градусов.
В Акмолинской области дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём от 0 до +5.
В Актюбинской области переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов. Днём воздух прогреется до +5…+10 градусов.
В Алматинской области синоптики обещают день без осадков. Ночью +4… +6 градусов, днём 17−19 градусов тепла.
В Атырауской области возможен дождь. Ночная температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла. Температурный фон днём составит +9…+14 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от +3…+8 градусов ночью до 15−20 градусов тепла днём.
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В Карагандинской области переменная облачность, дождь с переходом в мокрый снег. Ночью температура воздуха 0…+5 градусов тепла, днём столбик термометра останется на прежнем уровне — от 0 до 5 градусов тепла.
В Костанайской области пасмурно, местами дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью на территории региона ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию, днём 0…+5.
В Кызылординской области синоптики обещают дождь. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7, днём от +15 до +20 градусов.
В Мангистауской области переменная облачность, днём дождь. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Температурный фон днём составит +12…+17 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области ночью пройдёт дождь. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов ночью, и от +3 до +8 днём.
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