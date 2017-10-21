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21:58 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани состоялся митинг против строительства мусоросжигательного завода

Более 200 человек собрались в казанском парке Урицкого на митинг против строительства мусоросжигательного завода.

Источник: Аргументы и факты

Накануне активисты рассылали приглашения прийти на митинг в соцсети. По данным казанцев, новая площадка для МСЗ появится в Авиастроительном районе. Многие возмущены тем, что в районе и так слишком много заводов, и новый завод будет строиться в непосредственной близости от места проживания сотен тысяч людей.

«В топку мусоросжигающего завода попадут все вещества, сжигание которых наносит вред окружающей среде, включая поливинилхлориды, лакокрасочные материалы и другие токсичные отходы. Вне зависимости от того, какие фильтры будут применяться на мусоросжигательном заводе, вред от его дыма — неминуем!», — уверены защитники экологии.

При этом участники митинга ссылаются на доклад Гринпис «Сжигание отходов и здоровье человека». Согласно нему, у людей, проживающих на расстоянии нескольких километров от мусоросжигательных заводов, выявляется 1,5−6 кратное увеличение заболеваемости различными формами рака, при этом дети более восприимчивы к воздействию диоксина, чем взрослые; выявляется повышенная частота врожденных уродств.

Участники митинга держали в луках плакаты: «Нам решать, чем дышать», «Не превращайте наш район в зону отчуждения», «Нет — сжиганию, да — мусоропереработке». Параллельно шел сбор подписей против строительства завода.

Напомним, в июле в Москве презентовали проект завода. Завод Казани планировали построить к 2021 году, а строительство начать уже в сентябре этого года. Однако пока оно не началось. Планируется, что он будет перерабатывать 550 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов (ТКО), и вырабатывать 55 МВт электрической «зелёной энергии».

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