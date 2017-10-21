За сутки через КПП «Кордай» прошли 9 тысяч человек

Источник: Newtimes.kz

По данным телеканала, сегодня на КПП «Кордай» спокойно. Ажиотаж спал. Многие люди, которые пересекают границу говорят, что боялись долго простоять на КПП, но прошли контроль без проблем. Хотя, по официальным данным, транзит не уменьшился. За сутки через пост прошли 9 тысяч человек и тысяча единиц автотранспорта. Люди отмечают, что очередь движется быстро. Особенно это заметили те, кому по работе приходится пересекать границу регулярно раз в 2−3 дня.

«Сегодня хорошо, нормально. Только на киргизской была немного очередь. А здесь пойдет, хорошо наконец-то. Сколько? 20 минут, наверное. Езжу по делам, к родственникам? Каждую неделю. Пришлось не ездить две недели, потому что здесь были пробки. Сегодня лучше, хорошо», — заявила гражданка Кыргызстана Анна Сергеева.