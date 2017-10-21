Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Эксперты, политики и политологи о выдвижении Собчак в президенты
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
19:47 (мск), источник: Newtimes.kz

За сутки через КПП «Кордай» прошли 9 тысяч человек

За сутки через казахстанско-кыргызскую границу прошли девять тысяч человек, передает «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

По данным телеканала, сегодня на КПП «Кордай» спокойно. Ажиотаж спал. Многие люди, которые пересекают границу говорят, что боялись долго простоять на КПП, но прошли контроль без проблем. Хотя, по официальным данным, транзит не уменьшился. За сутки через пост прошли 9 тысяч человек и тысяча единиц автотранспорта. Люди отмечают, что очередь движется быстро. Особенно это заметили те, кому по работе приходится пересекать границу регулярно раз в 2−3 дня.

«Сегодня хорошо, нормально. Только на киргизской была немного очередь. А здесь пойдет, хорошо наконец-то. Сколько? 20 минут, наверное. Езжу по делам, к родственникам? Каждую неделю. Пришлось не ездить две недели, потому что здесь были пробки. Сегодня лучше, хорошо», — заявила гражданка Кыргызстана Анна Сергеева.

«Сегодня нормально прошла. Позавчера было трудновато, конечно, долго стояли в рядах. А сегодня нет, нормально, спокойно, быстро пропустили. Вроде налаживается, тишина», — сказала в свою очередь гражданка Казахстана Разия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
За сутки через КПП «Кордай» прошли 9 тысяч человек
Владимир Путин рассказал, какие люди станут успешными в будущем
МИД допустил изменение законов РФ для противодействия США
Шествие в поддержку независимости Каталонии началось в Барселоне
Овечкин установил рекорд НХЛ
Россия и Турция согласовали поставки томатов
Путин по-английски обратился к участникам ВФМС в Сочи
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
Новичок АПЛ нанес «МЮ» первое поражение в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл клубу «Хаддерсфилд Таун» в матче девятого тура английской Премьер-лиги
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь