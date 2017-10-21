Всего три слова: ученые рассказали, как распознать ложь в беседе с женщиной

Источник: РИА Новости

Исследователи изучили статистику специального мобильного приложения, пользователи которого оценивали степень «правдивости» отправленных сообщений. Всего в эксперименте участвовали 1703 человека.

Выяснилось, что отличить ложь от правды в письменной речи мужчин практически невозможно.

Длина «честного» сообщения равна длине «лживого», а характерных слов-маркеров очень мало. Ученые, однако, советуют быть начеку, если представитель сильного пола начинает говорить «наверное» и «конечно».

Определить, лжет ли женщина, оказалось проще.

Исследователи утверждают, что неискренняя собеседница выстраивает диалог в «уклончивой» манере и часто употребляет слово «возможно», местоимение «я» и глагол «стараться» в разных формах. Кроме того, «лживый» текст у женщин, как правило, существенно длиннее «правдивого» (9,2 слова против 8).