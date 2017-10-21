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20:31 (мск), источник: Tengrinews

«Нагрянем неожиданно!» — в Астане проходят рейды против переработки

В Астане проходят рейды против переработки госслужащих, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

О том, как проходит борьба против сверхурочной работы на своей странице в Facebook рассказал известный казахстанский блогер Галым Байтук.

По его мнению, переработка без оплаты является нарушением Закона.

«Увы руководители разных рангов, сами работая бессистемно, требуют от клерков задерживаться на работе. Конечно, думаю об наших рейдах предупреждают сотрудников заранее, так как, чтобы войти в государственное учреждение нужно согласовывать это с рядом лиц. Возможно из-за этого происходит утечка информации, однако итоги профилактики налицо. Вчера мне позвонили пару ребят с акимата, радостные, что хоть в одну “питницу” ушли с работы пораньше», — отметил Байтук.

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Он считает, что, возможно, на сегодняшний день эффективность от рейдов по госорганам низкий. Однако блогер заверил, что в будущем они «шаг за шагом будут увеличивать количество рейдов».

«Вот например по ЦОНам специальная мониторинговая группа (СМГ) ходит уже больше года. Результатом стало минимизация коррупционных рисков, системная работа, принцип одного окна и безбарьерного получения услуг. Также будет и с госорганами. Мы с коллегами по СМГ решили теперь не предупреждать орготделы о проверках. Нагрянем неожиданно. Главная проблема доступ в здание, но думаю наверху примут политическое решение о беспрепятственном доступе членов СМГ в государственные учреждения. Так, что работы валом, но думаю не зря», — подытожил Галым Байтук.

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