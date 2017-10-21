«Нагрянем неожиданно!» — в Астане проходят рейды против переработки

Источник: Tengrinews

О том, как проходит борьба против сверхурочной работы на своей странице в Facebook рассказал известный казахстанский блогер Галым Байтук.

По его мнению, переработка без оплаты является нарушением Закона.

«Увы руководители разных рангов, сами работая бессистемно, требуют от клерков задерживаться на работе. Конечно, думаю об наших рейдах предупреждают сотрудников заранее, так как, чтобы войти в государственное учреждение нужно согласовывать это с рядом лиц. Возможно из-за этого происходит утечка информации, однако итоги профилактики налицо. Вчера мне позвонили пару ребят с акимата, радостные, что хоть в одну “питницу” ушли с работы пораньше», — отметил Байтук.

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Он считает, что, возможно, на сегодняшний день эффективность от рейдов по госорганам низкий. Однако блогер заверил, что в будущем они «шаг за шагом будут увеличивать количество рейдов».