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08:44 (мск), источник: РИА Новости

Скворцова анонсировала изменения в правилах диспансеризации

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Некоторые группы населения будут проходить диспансеризацию чаще — раз в два года, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Источник: РИА Новости

Глава Минздрава отметила, что дети проходят скрининги ежегодно, взрослые — раз в три года.

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«С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — сказала Скворцова на полях конференции по неинфекционным заболеваниям.

Ранее в ведомстве сообщали, что с 2018 года порядок диспансеризации станет более таргетным. Скрининг будет проводиться с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний, в частности рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака.

Предполагается также изменить порядок прохождения детского медосмотра. Отменяются медосмотры в детских образовательных учреждениях, исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких.

Диспансеризация по-новому
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8 августа© Ньюстюб
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