Скворцова анонсировала изменения в правилах диспансеризации
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Некоторые группы населения будут проходить диспансеризацию чаще — раз в два года, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Некоторые группы населения будут проходить диспансеризацию чаще — раз в два года, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Глава Минздрава отметила, что дети проходят скрининги ежегодно, взрослые — раз в три года.
«С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — сказала Скворцова на полях конференции по неинфекционным заболеваниям.
Ранее в ведомстве сообщали, что с 2018 года порядок диспансеризации станет более таргетным. Скрининг будет проводиться с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний, в частности рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака.
Предполагается также изменить порядок прохождения детского медосмотра. Отменяются медосмотры в детских образовательных учреждениях, исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких.