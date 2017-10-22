Скворцова анонсировала изменения в правилах диспансеризации

Источник: РИА Новости

Глава Минздрава отметила, что дети проходят скрининги ежегодно, взрослые — раз в три года.

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«С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — сказала Скворцова на полях конференции по неинфекционным заболеваниям.

Ранее в ведомстве сообщали, что с 2018 года порядок диспансеризации станет более таргетным. Скрининг будет проводиться с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний, в частности рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака.