В 2018 году школьников Калининградской области ожидает новый проект

Для всех жителей области ведущий региональный центр дополнительного образования на два дня превратился в настоящий научный центр. В каждом из квантумов детского технопарка были подготовлены развивающие программы. Так, в одном из них школьники учились выжигать на дереве фигуры, созданные ими в специальных программах, или пытались создавать на компьютере модель реактивного двигателя в разрезе. Кроме того, была организована выставка проектов, которые ребята реализовали в течение летних смен. Их родители тем временем приняли участие в научно-популярных лекциях, посвященных большим данным (big data), интернету и нейросетям.

«Качественное доступное образование должно быть доступно каждому. Благодаря таким фестивалям мы можем демонстрировать детям и родителям, каких успехов уже добились. Однако мы понимаем, что необходимо дать возможность детям из всех муниципалитетов раскрыть свои таланты», — отметила Светлана Трусенева.

По ее словам, с 2018 года в области начнется реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование». В детском технопарке «Кванториум» будет создан модельный центр, который выступит консультативным органом для всех региональных учреждений. Дополнительно состоится закупка «Мобильного Кванториума», который будет выезжать в муниципалитеты, в том числе отдаленные сельские территории, чтобы дети могли так же, как и в Калининграде заниматься в научных лабораториях, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в правительстве Калининградской области.