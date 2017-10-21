Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Секс сокращает жизнь
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
12Юбилей Эминема
22:10 (мск), источник: Янтарный край

В 2018 году школьников Калининградской области ожидает новый проект

В Калининграде 21 октября врио министра образования региона Светлана Трусенева заявила, что качественное дополнительное образование должно быть доступно каждому. Об этом он сказала в рамках всероссийского фестиваля NAUKA 0+, который открылся в детском технопарке «Кванториум».

Для всех жителей области ведущий региональный центр дополнительного образования на два дня превратился в настоящий научный центр. В каждом из квантумов детского технопарка были подготовлены развивающие программы. Так, в одном из них школьники учились выжигать на дереве фигуры, созданные ими в специальных программах, или пытались создавать на компьютере модель реактивного двигателя в разрезе. Кроме того, была организована выставка проектов, которые ребята реализовали в течение летних смен. Их родители тем временем приняли участие в научно-популярных лекциях, посвященных большим данным (big data), интернету и нейросетям.

«Качественное доступное образование должно быть доступно каждому. Благодаря таким фестивалям мы можем демонстрировать детям и родителям, каких успехов уже добились. Однако мы понимаем, что необходимо дать возможность детям из всех муниципалитетов раскрыть свои таланты», — отметила Светлана Трусенева.

По ее словам, с 2018 года в области начнется реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование». В детском технопарке «Кванториум» будет создан модельный центр, который выступит консультативным органом для всех региональных учреждений. Дополнительно состоится закупка «Мобильного Кванториума», который будет выезжать в муниципалитеты, в том числе отдаленные сельские территории, чтобы дети могли так же, как и в Калининграде заниматься в научных лабораториях, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в правительстве Калининградской области.

Фестиваль NAUKA 0+ проходит в Калининграде 21 и 22 октября. Стать его участником может любой желающий. Главная тема фестиваля науки-2017 — применение технологии «больших данных» — Big Data. Это явление объединяет IT-технологии, биологию, экологию, маркетинг, медицину. Дополнительно у всех участников фестиваля в возрасте до 18 лет есть возможность записаться и начать посещение занятий технопарка «Кванториум» уже с 1 декабря. За первый день мероприятия на модули записались 250 школьников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В 2018 году школьников Калининградской области ожидает новый проект
Владимир Путин рассказал, какие люди станут успешными в будущем
МИД допустил изменение законов РФ для противодействия США
«Спартак» не смог победить в домашнем матче чемпионата России
Арбитражный суд отказался рассматривать иск паралимпийцев РФ
Саакашвили представил свой план реформ Украины за 70 дней
Путин по-английски обратился к участникам ВФМС в Сочи
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
Новичок АПЛ нанес «МЮ» первое поражение в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл клубу «Хаддерсфилд Таун» в матче девятого тура английской Премьер-лиги
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь