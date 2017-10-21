Коридор в пункте пропуска «Таскала» на границе с РФ расширят

По информации Западно-Казахстанского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол», в текущем году вводится в эксплуатацию 27 км автомобильной дороги Уральск-Каменка. В рамках реконструкции коридора в районе пограничного пункта пропуска «Таскала» дополнительно к существующим полосам предусмотрено строительство еще 10 полос, а также площадки для досмотра транспортных средств, очистки и дезинфекции транспортных средств, досмотровых ям на полосах движения, стоянки для большегрузных автомобилей. Увеличение количества полос на автомобильном пункте пропуска «Таскала» позволит повысить пропускную способность на границе и предотвратить скопление машин и пассажиров.



Коридор обеспечит качественным автомобильным сообщением приграничные области Казахстана и России, будет способствовать развитию макрорегиона в целом и стимулировать экспорт и импорт товаров на рынки двух стран.

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Кроме того, вдоль автомобильной дороги Уральск — Таскала — Саратов будут построены площадки отдыха с эстакадами для грузовых автомобилей. Завершение строительства самой автодороги запланировано на 2018 год трасса строится по параметрам II технической категории с 2-х полосным движением шириной 9 м и нагрузкой на ось в 13 тонн.



Вместе с тем, завершается капитальный ремонт на участках автодорог «Чапаево — Жалпактал — Казталовка — гр. РФ» км 97−157, протяжностью 60 км и «Казталовка — Жанибек — гр. РФ» км 137−157 протяженностью 20 км, которые имеют выходы в Саратовскую и Волгоградскую области РФ.