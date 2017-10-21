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21 октября, источник: Kazinform

Коридор в пункте пропуска «Таскала» на границе с РФ расширят

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ -Увеличение количества полос на автомобильном пункте пропуска «Таскала» позволит повысить пропускную способность на границе с РФ и предотвратить скопление машин и пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «НК «ҚазАвтоЖол».

По информации Западно-Казахстанского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол», в текущем году вводится в эксплуатацию 27 км автомобильной дороги Уральск-Каменка. В рамках реконструкции коридора в районе пограничного пункта пропуска «Таскала» дополнительно к существующим полосам предусмотрено строительство еще 10 полос, а также площадки для досмотра транспортных средств, очистки и дезинфекции транспортных средств, досмотровых ям на полосах движения, стоянки для большегрузных автомобилей. Увеличение количества полос на автомобильном пункте пропуска «Таскала» позволит повысить пропускную способность на границе и предотвратить скопление машин и пассажиров.

Коридор обеспечит качественным автомобильным сообщением приграничные области Казахстана и России, будет способствовать развитию макрорегиона в целом и стимулировать экспорт и импорт товаров на рынки двух стран.

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Кроме того, вдоль автомобильной дороги Уральск — Таскала — Саратов будут построены площадки отдыха с эстакадами для грузовых автомобилей. Завершение строительства самой автодороги запланировано на 2018 год трасса строится по параметрам II технической категории с 2-х полосным движением шириной 9 м и нагрузкой на ось в 13 тонн.

Вместе с тем, завершается капитальный ремонт на участках автодорог «Чапаево — Жалпактал — Казталовка — гр. РФ» км 97−157, протяжностью 60 км и «Казталовка — Жанибек — гр. РФ» км 137−157 протяженностью 20 км, которые имеют выходы в Саратовскую и Волгоградскую области РФ.

В рамках капитального ремонта разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт еще одного участка автодороги «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр. РФ» протяженностью 35 км (км 157−192).

Также производится разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту пункта пропуска «Сырым» на автодороге «Самара-Шымкент-Гр. РФ».

Наряду с этим, завершается средний ремонт с устройством ШПО (шероховато-поверхностная обработка) на следующих участках дорог: участка а/д Уральск-Атырау км 27−67, участка а/д Уральск-Атырау км 67−108, участка а/д «Гр. РФ (на Самару) — Шымкент», мостовой переход ч/р Урал км 0−16, участка а/д «Гр. РФ (на Самару) — Шымкент», км 490−526.

Проведение ремонта в текущем году позволило повысить безопасность участников движения, сделать проезд более комфортным.

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