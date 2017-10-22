Туманы окутают большую часть Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов 22 октября сохраняются местами осадки, лишь на юге,
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов 22 октября сохраняются местами осадки, лишь на юге,
В Карагандинской области ожидаются местами усиление ветра 15−20 м/с, туман, гололед.
В Алматинской области в районе Жаланашколя — усиление ветра 17−22 м/с.
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В Акмолинской области местами — туман, гололед.
В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской,