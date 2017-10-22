Туманы окутают большую часть Казахстана



АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов 22 октября сохраняются местами осадки, лишь на юге, юго-востоке ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.