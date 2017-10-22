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00:11 (мск), источник: Kazinform

Туманы окутают большую часть Казахстана


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов 22 октября сохраняются местами осадки, лишь на юге, юго-востоке ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 30% 768 мм рт. ст. 2 м/с

В Карагандинской области ожидаются местами усиление ветра 15−20 м/с, туман, гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя — усиление ветра 17−22 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами — усиление ветра 15−20 м/с.

В Акмолинской области местами — туман, гололед.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром Западно-Казахстанской областях ожидается местами туман.

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