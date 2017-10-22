Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
03:03 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о заплатившем $32 млн. жертве домогательств ведущем Fox News

Ведущий американского телеканала Fox News Билл О’Райли заплатил $32 млн. женщине за молчание о домогательствах. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Источник: Reuters

По данным газеты, жертвой домогательств ведущего стала бывший аналитик по юридическим вопросам Лиз Виль. Она работала вместе с О’Райли в течение 15 лет. Сделка с Виль была заключена в январе 2016 года в виде досудебного соглашения. Таким образом, она отказалась от претензий к ведущему в обмен на денежную компенсацию.

Газета пишет, что руководство телеканала знало о домогательствах О’Райли, однако не хотело разрывать контракт с «главной звездой кабельного телевидения».

По данным NYT, О’Райли заключал по меньшей мере шесть досудебных соглашений с другими жертвами домогательств. Несмотря на это, руководство телеканала в феврале 2017 года подписало контракт с О’Райли на четыре года и обязалось выплачивать ему $25 млн. в год.

Однако в апреле 2017 года Fox News уволил О’Райли после того, как ему предъявили публичные обвинения в домогательствах. Тогда же стало известно, что он заплатил жертвам домогательств $13 млн. Все они работали вместе с О’Райли.

В октябре NYT обнародовала расследование о многочисленных случаях домогательств со стороны голливудского продюсера, 65-летнего Харви Вайнштейна. Он продюсировал такие фильмы как «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный» и «Убить Билла» режиссера Квентина Тарантино. Последний затем признался, что знал о поведении продюсера и пожалел о своем бездействии.

О домогательствах со стороны Вайнштейна газете рассказали несколько голливудских актрис, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азию Ардженто. Всего жертвами домогательств Вайнштейна стали около 40 актрис. Позднее Вайнштейна уволили из его собственной компании The Weinstein Company, которую он основал со своим братом Робертом. Жена продюсера, дизайнер Джорджина Чапмен 11 октября заявила, что расстается с супругом.

Его также исключили из Американской киноакадемии и лишили членства в Британском институте кино. Сам Вайнштейн не стал опровергать обвинения в свой адрес, извинился перед коллегами и выразил сожаление в связи со случившимся.

Кошмары «фабрики грез»: все больше звезд обвиняют в домогательствах Вайнштейна
Во время загрузки произошла ошибка.
21 октября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Владимир Путин рассказал, какие люди станут успешными в будущем
В Каталонии отказались признать решение Мадрида об автономии
«Спартак» не смог победить в домашнем матче чемпионата России
Трамп оплатит своим соратникам адвокатов по «российскому делу»
Саакашвили представил свой план реформ Украины за 70 дней
Путин по-английски обратился к участникам ВФМС в Сочи
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
«Спартак» после крупной победы в ЛЧ не смог обыграть «Амкар» В конце встречи арбитр Павел Кукуян имел все основания наказать красно-белых 11-метровым ударом
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь