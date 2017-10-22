Команда «Раисы» из Иркутска вышла в финал Высшей лиги КВН

Команды КВН «Раисы» из Иркутска и «Радио Свобода» из Ярославля вышли в финал Высшей лиги КВН. Первый полуфинал состоялся в Москве накануне, 21 октября. По результатам игры «Раисы» набрали 13,6 баллов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт клуба.

За место в финале также боролись команды «Русская дорога» (Армавир), «Проигрыватель» (Тамбов), «Сборная Грузии» (Тбилиси). Участники сыграли четыре конкурса: приветствие, биатлон, видеоблог и музыкальный фристайл. В итоге команда «Радио Свобода» набрала 14 баллов, «Раисы» — 13,6 баллов, «Русская дорога» — 12,9 баллов, «Сборная Грузии» — 12,6 баллов, «Проигрыватель» — 12,5 баллов.

«Друзья! Всем большое спасибо за поддержку. Прошли в главную игру сезона — ФИНАЛ, там и поборемся», — написали «Раисы» в своем официальном аккаунте в Instagram.