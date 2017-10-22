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09:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Автобусный маршрут № 71 изменит свой путь по центру Хабаровска — соцсети

По уверениям подписчика, теперь в ходе движения будет пропущено пять остановок.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 октября, AmurMedia.

Изменение движения популярного автобусного маршрута № 71 обсуждают хабаровчане в социальных сетях. Возможные причины таких нововведений пока неизвестны, сообщает ИА AmurMedia.

Сообщение о корректировке движения автобусного маршрута № 71 появилось в одной из популярных городских групп «ВКонтакте». «С понедельника при движении в сторону Южного автобусы 71 маршрута больше не останавливаются на “Стадионе им. Ленина”, “Агентстве Аэрофлота”, “Краевой библиотеке”, “Речном вокзале” и “Площади Славы”, ввиду того что следуют по ул. Калинина, начиная от ул. Серышева» — сообщается в группе с ссылкой на пользователя. Также к сообщению была прикреплена фотография объявления об изменении движения.

Напомним, около года назад также появлялись сведения об изменении движения автобусного маршрута № 71. Тогда информация о том, что путь автобуса продлили до жилого комплекса «Осиповка», не подтвердилась.

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