Автобусный маршрут № 71 изменит свой путь по центру Хабаровска — соцсети
По уверениям подписчика, теперь в ходе движения будет пропущено пять остановок.
По уверениям подписчика, теперь в ходе движения будет пропущено пять остановок.
Хабаровск, 22 октября, AmurMedia.
Изменение движения популярного автобусного маршрута № 71 обсуждают хабаровчане в социальных сетях. Возможные причины таких нововведений пока неизвестны, сообщает ИА AmurMedia.
Сообщение о корректировке движения автобусного маршрута № 71 появилось в одной из популярных городских групп «ВКонтакте». «С понедельника при движении в сторону Южного автобусы 71 маршрута больше не останавливаются на “Стадионе им. Ленина”, “Агентстве Аэрофлота”, “Краевой библиотеке”, “Речном вокзале” и “Площади Славы”, ввиду того что следуют по ул. Калинина, начиная от ул. Серышева» — сообщается в группе с ссылкой на пользователя. Также к сообщению была прикреплена фотография объявления об изменении движения.
Напомним, около года назад также появлялись сведения об изменении движения автобусного маршрута № 71. Тогда информация о том, что путь автобуса продлили до жилого комплекса «Осиповка», не подтвердилась.