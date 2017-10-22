Автобусный маршрут № 71 изменит свой путь по центру Хабаровска — соцсети

Сообщение о корректировке движения автобусного маршрута № 71 появилось в одной из популярных городских групп «ВКонтакте». «С понедельника при движении в сторону Южного автобусы 71 маршрута больше не останавливаются на “Стадионе им. Ленина”, “Агентстве Аэрофлота”, “Краевой библиотеке”, “Речном вокзале” и “Площади Славы”, ввиду того что следуют по ул. Калинина, начиная от ул. Серышева» — сообщается в группе с ссылкой на пользователя. Также к сообщению была прикреплена фотография объявления об изменении движения.