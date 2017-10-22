Новосибирская область обрела учебник по своей истории

Авторы учебника-пособия показывают Новосибирскую область, как перекресток культур в массовых миграционных процессах мирового масштаба. Они проходили с запада на восток и обратно, а также с юга на север, как в случае с переселением тюрков. Но первыми со стороны Урала, еще в Бронзовом веке, пришли представители Андроновской культуры. Потом спустя века этот путь повторили русские следом за отрядом Ермака. Их пребывание, как подчеркивают авторы издания, проходило мирно. Это было налаживание культурных и экономических связей, в которых доминировала духовная сила переселенцев.