Новосибирская область обрела учебник по своей истории
Школьники и студенты получили научные ответы по истории территории, где они проживают.
Школьники и студенты получили научные ответы по истории территории, где они проживают.
В свет выпущен учебник по истории Новосибирской области, в котором описаны периоды заселения и развития этой сибирской территории за 15 тысяч лет.
«Книга появилась благодаря федеральному
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Авторы учебника подчеркивают: «Колонизация Сибири происходила не огнем и мечом, что характерно для мирового процесса, а трудом и культурой».