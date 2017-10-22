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09:23 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирская область обрела учебник по своей истории

Школьники и студенты получили научные ответы по истории территории, где они проживают.

Источник: Reuters

В свет выпущен учебник по истории Новосибирской области, в котором описаны периоды заселения и развития этой сибирской территории за 15 тысяч лет.

«Книга появилась благодаря федеральному научно-образовательному проекту «История России через историю регионов», — сообщает пресс-служба СО РАН.

Авторы учебника-пособия показывают Новосибирскую область, как перекресток культур в массовых миграционных процессах мирового масштаба. Они проходили с запада на восток и обратно, а также с юга на север, как в случае с переселением тюрков. Но первыми со стороны Урала, еще в Бронзовом веке, пришли представители Андроновской культуры. Потом спустя века этот путь повторили русские следом за отрядом Ермака. Их пребывание, как подчеркивают авторы издания, проходило мирно. Это было налаживание культурных и экономических связей, в которых доминировала духовная сила переселенцев.

Авторы учебника подчеркивают: «Колонизация Сибири происходила не огнем и мечом, что характерно для мирового процесса, а трудом и культурой».

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