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07:15 (мск), источник: Nur.kz

«Где у вас деньги лежат?»: Десятки алматинцев заявили, что их обманула турфирма

Доверчивые люди невнимательно прочитали договор.

Более десятка алматинцев утверждают, что стали жертвами обмана турфирмы. По их словам, они заплатили внушительные суммы за отдых «все включено», однако перед вылетом выяснилось, что оплачен только отель. За все остальное, включая перелет, нужно платить отдельно. В самой компании факт обмана отрицают и деньги никому возвращать не собираются, сообщает телеканал КТК.

Несостоявшиеся туристы решили пожаловаться на турфирму юристам. По их рассказам, ехать на отдых они вовсе не планировали, а клиентами турфирмы стали случайно, встретив ее сотрудников в одном из торговых центров.

Доверчивым людям сделали заманчивое предложение: путешествие по минимальным ценам. Затем их пригласили в офис компании на презентацию. Обещали розыгрыш ценных призов и путевок.

«И вот листает она: “Оу, “Лексус” не вам, блендер не вам, телевизор не вам. О-о-о, вы неделю выиграли во Вьетнам!”. У меня был шок, мы никогда ничего не выигрывали, а тут выиграли! А муж у меня: “Ой, ну, а что там неделя, надо две!”. Ну, хорошо, давайте две. Вот чтобы две, надо еще больше доплатить, а вы знаете, у нас акция, вот вы платите 850 евро, и плюс неделя на Черногорье у вас получается еще! Вот туда входит. Ну, хорошо. Мы заплатили 298 тысяч тенге», — рассказывает одна из несостоявшихся туристов Ольга Шнайдер.

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При этом в офисе, говорят люди, громко играла музыка, угощали ароматным кофе и показывали ролики с живописными местами. Отказаться от путевок после такого приема было уже невозможно.

Лучшие отели мира, виллы, яхты, дорогие авто и личный гид. Расчет турфирмы оказался верным. Ведь отдохнуть как избранный — это то, чего и правда хочет каждый.

Деньги заплатили, но никуда так и не поехали. Уже перед вылетом Ольга Шнайдер выяснила, они получат только номер в отеле. За все остальное и даже за перелет придется выложить еще немалую сумму.

«Купить только сегодня нам сказали. Ни днем позже. Больше не будет такого дня в жизни. И нас спросили, где у нас деньги. Мы сказали, что дома у нас деньги. Вот мы дадим гида нашего Асель, и вы поедете домой, в банк, деньги в машине отдадите», -рассказывает другой несостоявшийся турист Талгат Сахипов.

Заплатив немалые суммы, люди позже понимали, что отдали деньги совсем не за тот отдых, который им обещали. Юристы говорят, за два месяца к ним обратились уже пятнадцать человек.

В самой же турфирме объяснили, что все условия прописаны в договоре. Но клиенты, видимо, невнимательно с ним ознакомились.

«Когда люди подписывают договор, там черным по белому все написано. Там написано, что им предоставляются апартаменты. То есть не написано, плюсики не стоят нигде. И потом к этому они крупным шрифтом пишут еще, что да, я понимаю, что я приобрел», — прокомментировала адвокат компании «ArtAsia» Фариза Султанбекова.

Туристы намерены вернуть деньги, готовят иски в суд и жалобу в Министерство туризма и спорта. Они хотят, чтобы деятельность компании проверила прокуратура.

источник: КТК.

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"Где у вас деньги лежат?": Десятки алматинцев заявили, что их обманула турфирма
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