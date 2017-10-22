Составление генетических паспортов стало доступно казахстанцам

Источник: Tengrinews

Специалисты говорят, что так называемый генетический паспорт позволит предупредить многие серьезные заболевания. Чтобы подобрать ключи к здоровью и долголетию, не нужно проходить множество аппаратных исследований или сдавать кровь. Ни из пальца, ни внутривенно. Достаточно нескольких капель слюны.

«Мы производим забор буккальных клеток. Буккальные клетки — это эпителиальные клетки внутренней стороны щеки. Это производится таким специальным набором. Это абсолютно не больно, безопасно и быстро», — отметила научный сотрудник Национального центра биотехнологии Акбота Айткулова.

Дальше пробу отправляют в лабораторию, где при помощи специального аппарата из нее выделяют ДНК. Сканирование данных занимает пару часов. Полученные результаты помогут специалистам предсказать и предупредить такие серьезные патологии, как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. И что немаловажно — подобрать подходящие лекарства для лечения. Составление так называемых генетических паспортов обретает большую популярность во всем мире. Если раньше необычный документ был доступен лишь в зарубежных клиниках, то теперь заполучить его может каждый казахстанец, отмечает телеканал.

«В медицине будущее за персонализированной медициной. То есть, когда доктор берет медицинскую карту, грубо говоря, удостоверение личности человека, к которой сразу привязана медкарта, в которой будет забита его генетическая информация. И он, смотря на генетику этого человека, сразу говорит: вот это лекарство ни в коем случае нельзя давать, а вот это нужно в пять раз больше, чем вашему соседу, среднестатистическому человеку», — заметил генеральный директор Национального центра биотехнологии Ерлан Раманкулов Расшифровка генов приоткроет завесу и других тайн.