Обнажили арест: Неоднозначной рекламой хабаровского клуба заинтересовалось краевое УФАС

Выяснить общественное мнение по поводу рекламы клуба «VID» решило управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю. Вопросы у ведомства вызвала реклама события «Обнаженный арест», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт УФАС.

Ведомство интересуют ответы на два вопроса: «Содержит ли реклама непристойный и оскорбительный образ?» и «Содержит ли реклама непристойный и оскорбительный образ в отношении профессии сотрудника правоохранительных органов?». В обоих случаях даются варианты «Да» и «Нет». Ответить на вопросы можно на сайте УФАС.