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09:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Обнажили арест: Неоднозначной рекламой хабаровского клуба заинтересовалось краевое УФАС

Для выяснения мнения горожан заведен специальный опрос.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 октября, AmurMedia.

Выяснить общественное мнение по поводу рекламы клуба «VID» решило управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю. Вопросы у ведомства вызвала реклама события «Обнаженный арест», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт УФАС.

Опрос общественного мнения по рекламе появился на сайте регионального УФАС. Для оценки горожан предлагается фотография рекламы клуба «VID».

Ведомство интересуют ответы на два вопроса: «Содержит ли реклама непристойный и оскорбительный образ?» и «Содержит ли реклама непристойный и оскорбительный образ в отношении профессии сотрудника правоохранительных органов?». В обоих случаях даются варианты «Да» и «Нет». Ответить на вопросы можно на сайте УФАС.

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