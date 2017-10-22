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09:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Акция «Молодежь Прибайкалья» пройдет в Иркутской области с 21 октября по 24 ноября

Порядка 890 человек примут участие в мероприятиях.

Министерство по молодежной политике Иркутской области проводит серию областных выездных акций «Молодежь Прибайкалья» в муниципальных образованиях региона. В мероприятиях примут участие около 890 человек. Акция посвящена 80-летию Иркутской области, она проводится для развития у молодых людей навыков управления общественной жизнью. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Акция пройдет в четырех муниципальных образованиях Приангарья: в Братске она состоится 21 — 22 октября, в Черемхове — 28 — 29 октября, в Казачинско-Ленском районе — 10 — 11 ноября, в Иркутске — 23 — 24 ноября. Запланированы фестиваль для активной молодежи, семинары для специалистов, работающих в области молодежной политики, образования, культуры, физической культуры и спорта, патриотического воспитания. Программа акции «Молодежь Прибайкалья» включает тренинги по командообразованию и развитию толерантности, дискуссии по вопросам безопасности в интернете, лекции по профилактике социально негативных явлений в молодежной среде, деловую игру «Молодежный праймериз», квиз, посвященный 80-летию Иркутской области, а также разработку молодежных социальных проектов.

«Акция проводится с 2006 года, она позволяет специалистам, занимающимся с молодыми людьми в муниципалитетах, обменяться мнениями и накопленным за эти годы опытом. Ребята на таких мероприятиях приобретают новые знания и навыки, например, по написанию и реализации социальных проектов. Это позволяет им воплотить в жизнь задуманное, почувствовать себя полезными людям, изменить мир вокруг себя», — отметил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов.

Справка: В прошлом году акция «Молодежь Прибайкалья» прошла в 11-ти муниципалитетах, в ней приняли участие 1,3 тысячи человек. Всего было разработано 115 социальных проектов, посвященных юбилею Иркутской области, касающихся пропаганды здорового образа жизни, развития туризма и досуга, благоустройства территорий, оказания помощи нуждающимся.

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Акция «Молодежь Прибайкалья» пройдет в Иркутской области с 21 октября по 24 ноября
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