На Красноярск надвигается похолодание

Источник: РИА "Новости"

Новая неделя принесет жителям Красноярска понижение температуры воздуха. По данным синоптиков, уже предстоящей ночью в городе заметно похолодает.

После аномально теплых выходных, когда в течение всех суток держалась плюсовая температура, к утру понедельника уличные градусники будут показывать 0 °C. Днем потеплеет до +2 °C.

Во вторник ожидается -3 °C ночью и +3 °C днем. По данным Гидрометцентра и gismeteo.ru, самым теплым днем недели станет среда: в светлое время суток воздух прогреется до + 6 °C, однако ночью будет -2 °C. В четверг и пятницу днем ожидается +2 °C и +1 °C соответственно, ночью — до -2 °C.