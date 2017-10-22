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09:33 (мск), источник: Newslab.ru

На Красноярск надвигается похолодание

Изменение погоды горожане заметят уже в понедельник утром.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 77% 769 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

Новая неделя принесет жителям Красноярска понижение температуры воздуха. По данным синоптиков, уже предстоящей ночью в городе заметно похолодает.

После аномально теплых выходных, когда в течение всех суток держалась плюсовая температура, к утру понедельника уличные градусники будут показывать 0 °C. Днем потеплеет до +2 °C.

Во вторник ожидается -3 °C ночью и +3 °C днем. По данным Гидрометцентра и gismeteo.ru, самым теплым днем недели станет среда: в светлое время суток воздух прогреется до + 6 °C, однако ночью будет -2 °C. В четверг и пятницу днем ожидается +2 °C и +1 °C соответственно, ночью — до -2 °C.

При переменной облачности синоптики почти ежедневно обещают небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер будет дуть с юго-запада и востока со скоростью 2 м/с. К концу недели он усилится и подует с запада.

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