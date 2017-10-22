Школьникам во Владивостоке продают ручки в виде шприцев
Родители считают это неприкрытой пропагандой наркотиков (ФОТО).
Родители считают это неприкрытой пропагандой наркотиков (ФОТО).
Владивосток, 22 октября, PrimaMedia.
Шариковые ручки в виде шприцев обнаружили в продаже в одном из популярных владивостокских магазинов школьной канцелярии в районе Спортивной. Реалистичный товар, наполненный жидкостью ядовитого цвета, возмущенные родители называют неприкрытой пропагандой наркотиков, сообщает ИА PrimaMedia.
В редакцию агентства обратился житель Владивостока, зашедший в магазин канцелярии «Глобус» на улице Спортивной, 2, чтобы купить школьные принадлежности для своего ребенка, и обнаруживший там неоднозначный товар — шариковые ручки в виде шприцев. Корпус этих письменных принадлежностей прозрачный и выполнен в виде медицинского инструмента, внутри, вокруг сердцевины с чернилами, он заполнен жидкостью ядовитых цветов.
— Поехали сегодня с женой за обложками для учебников ребенку в школу. Живем в районе Луговой, в «Глобус» на Спортивной часто обращаемся, он во всем городе популярен. Я в машине остался, жена вернулась с этими обложками и говорит, я, может, в этой жизни