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09:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Школьникам во Владивостоке продают ручки в виде шприцев

Родители считают это неприкрытой пропагандой наркотиков (ФОТО).

6
фотографий
6
фотографий

Владивосток, 22 октября, PrimaMedia.

Шариковые ручки в виде шприцев обнаружили в продаже в одном из популярных владивостокских магазинов школьной канцелярии в районе Спортивной. Реалистичный товар, наполненный жидкостью ядовитого цвета, возмущенные родители называют неприкрытой пропагандой наркотиков, сообщает ИА PrimaMedia.

В редакцию агентства обратился житель Владивостока, зашедший в магазин канцелярии «Глобус» на улице Спортивной, 2, чтобы купить школьные принадлежности для своего ребенка, и обнаруживший там неоднозначный товар — шариковые ручки в виде шприцев. Корпус этих письменных принадлежностей прозрачный и выполнен в виде медицинского инструмента, внутри, вокруг сердцевины с чернилами, он заполнен жидкостью ядовитых цветов.

— Поехали сегодня с женой за обложками для учебников ребенку в школу. Живем в районе Луговой, в «Глобус» на Спортивной часто обращаемся, он во всем городе популярен. Я в машине остался, жена вернулась с этими обложками и говорит, я, может, в этой жизни чего-то не понимаю, но вот это вот что вообще? И показывает эту «машину». Я поначалу опешил, подумал, подобрала где-то эту гадость, что ли. Побрезговал в руки брать. Потом присмотрелся, понял что к чему.

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