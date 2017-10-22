Школьникам во Владивостоке продают ручки в виде шприцев

В редакцию агентства обратился житель Владивостока, зашедший в магазин канцелярии «Глобус» на улице Спортивной, 2, чтобы купить школьные принадлежности для своего ребенка, и обнаруживший там неоднозначный товар — шариковые ручки в виде шприцев. Корпус этих письменных принадлежностей прозрачный и выполнен в виде медицинского инструмента, внутри, вокруг сердцевины с чернилами, он заполнен жидкостью ядовитых цветов.

— Поехали сегодня с женой за обложками для учебников ребенку в школу. Живем в районе Луговой, в «Глобус» на Спортивной часто обращаемся, он во всем городе популярен. Я в машине остался, жена вернулась с этими обложками и говорит, я, может, в этой жизни чего-то не понимаю, но вот это вот что вообще? И показывает эту «машину». Я поначалу опешил, подумал, подобрала где-то эту гадость, что ли. Побрезговал в руки брать. Потом присмотрелся, понял что к чему.