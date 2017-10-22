У китайцев получилось впечатлить жителей Приморья

Источник: ДЕЙТА

На сцене Приморской Краевой Филармонии звучала традиционная китайская музыка в исполнении ансамбля народной музыки Хейлунцзянского театра оперы и балета.

Зал принял концерт на «ура», артистов не хотели отпускать со сцены, и с криками «браво» просили еще исполнить мелодии. Да! Слушатели были очень благодарны.

А перед самым концертом нам удалось поговорить с некоторыми пришедшими в зал жителями нашего города. И вопрос был один: «Почему вас интересует народная музыка Китая?».

Анна и Филипп, студенты 3 курса: «Мы учимся в ДВФУ на направлении востоковедение и африканистика. На китайском. Для нас это профессиональный интерес». Филипп знает китайскую музыку с детства, был в Пекинской опере. Анна же, делает первые шаги в познании музыкальной культурой наших соседей.

Лиза, школьница, учится в 8 классе и уже 4 года дополнительно изучает китайский язык в университете Конфуция: «Я учу китайский, смотрю передачи, фильмы на китайском. И мне хочется послушать, как звучат народные инструменты. А ещё мы в филармонию ходим каждый месяц, и мне это очень нравится».

Наталья, старшая сестра Лизы: «Фестиваль я очень люблю. Сама я учу корейский. Поскольку открытие было корейским, мы решили, что сходим и на этот концерт, послушаем национальные инструменты Китая. Ведь мы живём на Дальнем Востоке, нам это всё близко и интересно».

Антонина Никитична, пенсионерка: «А мы 2 декабря едем в Китай. У меня там внук живёт в Гуанжоу. И мы едем к нему на свадьбу. А в Филармонию мы ходим часто и с удовольствием. Нам здесь хорошо, потому что здесь мы отдыхаем. И музыка нам как в душу падает, и всё красиво, приятно. Ходим сюда постоянно».

И конечно, никто из слушателей, пришедших на концерт артистов из провинции Хейлунцзянь, не остался разочарованным.