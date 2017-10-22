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09:04 (мск), источник: Sputnik.by

Жизнь в новых декорациях: «Беларусьфильм» завершает реконструкцию

Sputnik побывал на обновленной киностудии накануне открытия после масштабной реконструкции.

Источник: Sputnik.by

Киностудия «Беларусьфильм» готовится к открытию после реконструкции, которое запланировано на 7 ноября. Что это значит для киностудии, красноречиво объясняет цифра — работы по реконструкции длились долгих 8 лет. Накануне этого долгожданного события корреспондент Sputnik Ирина Петрович побывала на обновленной киностудии и убедилась, что открытие уже близко.

В этих стенах было снято немало картин, которые сегодня уже стали легендами: «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Белые росы», «Дикая охота короля Стаха», «В августе 44-го». И не смотря на упреки, что белорусское кино уже не то, жизнь здесь не останавливалась даже во время реконструкции.

Чудесное преображение

В новых и старых павильонах кипит работа: накрывают пол клееным брусом, его шлифуют и очищают его от деревянной стружки и строительной пыли. Ощущается характерный запах стройматериалов. Всего на обновленной киностудии теперь 5 павильонов для съемок: 2 новых и 3 старых, которые были усовершенствованы в соответствии с требованиями времени. Стены сделаны из современного звукоизолирующего материала, потолки обработаны высококачественным противопожарным покрытием. А легенда про знаменитые беларусьфильмовские сквозняки и холода уйдет в прошлое — по всему периметру расположены радиаторы.

Съемочные павильоны были востребованы и в самый разгар реконструкции. Именно здесь снимал свой «Большой» Валерий Тодоровский. Сейчас в одном из новых павильонов собраны декорации к российскому сериалу «Мухтар-2» — он снимается в Беларуси на протяжении длительного времени. Пока съемочная группа в отпуске и площадка пустует, мы заглянули в кабинеты следователей, такие знакомые нам по фильму.

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С переменой мест на «Беларусьфильме» пересмотрели и планы.

«Сейчас на разных стадиях завершения 8 художественных проектов, 20 документальных фильмов, 10 мультфильмов. В планах мы собираемся выпускать в год не менее 6 художественных фильмов, 9−10 мультипликационных и 20−30 часов документальной и научно-популярной продукции», —поделился директор киностудии Игорь Поршнев.

Он отметил, что качество строительства декораций на «Беларусьфильме» — один из поводов для гордости — все делают на совесть.

Сейчас идет создание декораций к съемкам российского фильма «Чудотворная» по одноименной повести Владимира Тендрякова.

Техническая база киностудии также обновлена: появилась первоклассная цифровая студия, где есть возможность качественно обрабатывать материал, заниматься компьютерной графикой и цветокоррекцией. «Но самое главное новшество — у нас будет оборудована студия перезаписи звука в системе Dolby Atmos, которая может производить и Dolby 5.1 и 7.1. Сегодня 6 кинотеатров в Минске работают с этой системой, в России их несколько десятков, студий же не так много. Это передовая технология, будем предлагать использовать эту нашу услугу. Такой звук действительно впечатляет », — рассказал директор киностудии.

На территории киностудии также ведутся активные строительные действия. Видно, что еще немного усилий — и местность будет окончательно облагорожена. Один из главных внешних атрибутов главного корпуса — медная табличка с названием киностудии на трех языках — уже начищена и прикреплена на фасаде здания.

Несметные богатства киностудии

Склады «Беларусьфильма» — настоящие сундуки с сокровищами разных эпох, просторно разместились в отремонтированных зданиях. Перевозить вещи на новое место начали еще в прошлом году. В новом корпусе 6 складов для реквизита, аренда которого приносит студии стабильный доход.

«У нас шикарная коллекция костюмов, реквизита, мебели, оружия. Это наша гордость. Все это всегда пользовалось спросом: пока шла реконструкция, наш реквизит постоянно участвовал в съемках за рубежом», — рассказал Игорь Поршнев.

Гордиться действительно есть чем. В закромах «Беларусьфильма» более 60 тысяч единиц мужской, женской и военной одежды, около 7 тысяч пар обуви, около 12 тысяч головных уборов, свыше 25 тысяч единиц различного реквизита, около 2 тысяч единиц оружия.

«На складе хранится более 4,5 тысяч единиц мебели, большинство из них — настоящие, часть — бутафорские. Периодически ее приходится реставрировать, иногда — создавать с ноля, изучая все возможные детали, присущие конкретной эпохе», — поделился заведующий складом декораций Александр Тризно.

Обновили не только саму киностудию, но и костюмы киногероев: их почистили и привели в порядок. Среди огромных стеллажей с одеждой можно найти легко узнаваемые экземпляры. Например, наряд Лисы Алисы и колпак Буратино из фильма «Приключения Буратино», костюмы героев «Альпийской баллады» и «Анастасии Слуцкой». Каждая вещь на складе одежды делается по заказу. Чтобы костюмы героев смотрелись максимально реалистично, при их создании используются элементы, которые отсылают зрителя к определенному историческому периоду: имитация драгоценных камней, пуговицы, знаки отличия и шевроны.

Костюмы используются для съемок разных фильмов, театрализованных праздников и фотосессий, — студия сдает их в аренду. Состояние каждого костюма тщательно проверяют сотрудницы склада. Если не хватает какого-либо элемента — это недокомплект, нужно либо найти его, либо заменить. Если вещь обветшала, ее отправляют в ремонт.

Масштаб увиденного действительно впечатляет. Только на одном складе можно примерить десятки тысяч различных образов практически любой тематики.

Локация съемок — «Смолевуд» и «рай»

Для натурных съемок у «Беларусьфильма» есть отдельные площадки, их также охотно используют зарубежные режиссеры. Самая известная площадка находится в 40 километрах от Минска, под Смолевичами. На киностудии ее шутливо называют «Смолевуд», рассказывает Игорь Поршнев.

«Это шикарная натурная площадка, на которой можно снимать картины любой сложности. Сейчас у нас там стоит метров 300 эшелонированной обороны, сделаны окопы, стоят два лагеря партизанских, хаты разной конфигурации — можно прийти и хоть сейчас снимать. Мы стараемся собирать коллекцию натурных декораций и предлагать их к использованию», — рассказал он.

На территории самой киностудии также есть необычная открытая площадка для съемок. Там сейчас соседствуют декорации эпохи античности и американского Дикого Запада. Особенно комично эти строения смотрятся на фоне панельных многоэтажек, окружающих территорию «Беларусьфильма».

Ненастоящие здания сделаны на удивление добротно. По словам Поршнева, персонал на сборе декораций работает добросовестно, к тому же у студии многолетние традиции строительства декораций.

«Вы, можно сказать, в рай попали: на этой площадке побывали представители всех возможных времен и народов — от индейцев до наших современников», — пошутил директор киностудии.

В каждой шутке — только доля шутки. И действительно, обновленная киностудия напоминает если не рай, то сказку. Ведь именно здесь творится волшебство, в которое, находясь по другую сторону экрана, погружаются зрители. Надеемся, совсем скоро у нее появятся новые, не менее славные страницы.

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