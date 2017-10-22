Эмоции на «Ты супер! Танцы»: Каролина Тумашевич о своем выступлении
Белорусская участница Каролина Тумашевич поделилась своими впечатлениями об участии в шоу «Ты супер! Танцы». Смотрите на видео комментарий белоруски.
Белорусская участница Каролина Тумашевич поделилась своими впечатлениями об участии в шоу «Ты супер! Танцы». Смотрите на видео комментарий белоруски.
В восьмом выпуске шоу Тумашевич выступила с «цыганочкой». К сожалению, жюри не выбрало белорусскую участницу для прохождения в следующий этап, и участница покинет шоу.
После выступления, конечно, нашлось место и эмоциям.
Каролина передала привет своему детскому дому, а также приемной семье из Италии, причем на итальянском языке.
Теперь в шоу осталась только одна представительница Беларуси — Мария Радионова. Она прошла в следующий этап.
Вы можете проголосовать за белорусскую участницу, Марию Радионову:
Международный проект «Ты супер! Танцы» стартовал в начале сентября, с тех пор зрители увидели уже восемь выпусков. Девятый выпуск шоу смотрите в следующую субботу.