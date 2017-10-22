Эмоции на «Ты супер! Танцы»: Каролина Тумашевич о своем выступлении

Источник: Sputnik.by

В восьмом выпуске шоу Тумашевич выступила с «цыганочкой». К сожалению, жюри не выбрало белорусскую участницу для прохождения в следующий этап, и участница покинет шоу.

После выступления, конечно, нашлось место и эмоциям.

Каролина передала привет своему детскому дому, а также приемной семье из Италии, причем на итальянском языке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/u6LQqF0oznA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь в шоу осталась только одна представительница Беларуси — Мария Радионова. Она прошла в следующий этап.

Вы можете проголосовать за белорусскую участницу, Марию Радионову: