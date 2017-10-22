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09:01 (мск), источник: Sputnik.by

Эмоции на «Ты супер! Танцы»: Каролина Тумашевич о своем выступлении

Белорусская участница Каролина Тумашевич поделилась своими впечатлениями об участии в шоу «Ты супер! Танцы». Смотрите на видео комментарий белоруски.

Источник: Sputnik.by

В восьмом выпуске шоу Тумашевич выступила с «цыганочкой». К сожалению, жюри не выбрало белорусскую участницу для прохождения в следующий этап, и участница покинет шоу.

После выступления, конечно, нашлось место и эмоциям.

Каролина передала привет своему детскому дому, а также приемной семье из Италии, причем на итальянском языке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь в шоу осталась только одна представительница Беларуси — Мария Радионова. Она прошла в следующий этап.

Вы можете проголосовать за белорусскую участницу, Марию Радионову:

Международный проект «Ты супер! Танцы» стартовал в начале сентября, с тех пор зрители увидели уже восемь выпусков. Девятый выпуск шоу смотрите в следующую субботу.

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