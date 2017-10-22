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08:59 (мск), источник: Sputnik.md

Зима выдастся холодной: синоптики предупреждают о сильных морозах

Синоптики прогнозируют холодную зиму — ожидается до -30 градусов: какой месяц будет самым морозным.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Национальная метеорологическая администрация Румынии опубликовала прогноз погоды на ближайшие три месяца. Сезонные исследования подготовлены Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), который базируется в Великобритании.

Синоптики прогнозируют, что в ноябре средние температуры превысят климатологическую норму на юге, юго-востоке и местами на западе Румынии, а в остальных районах страны будут близки к норме.

В декабре среднемесячная температура воздуха, говорят синоптики, в целом будет в пределах нормы — минус 0,8 градусов, а в январе местами — на севере и в центре страны — ниже нормы (-2,1 градуса по Цельсию) и в пределах нормы в остальных регионах.

Как заявила исполнительный директор Национальной метеорологической администрации Флоринела Георгеску, в первый месяц 2018 года ночные температуры могут упасть до —30 градусов. «В январе — месяце, когда самые холодные ночи, могут быть температуры ниже —30 градусов», — цитирует слова специалиста ro.sputnik.md.

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