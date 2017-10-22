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08:57 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте теперь можно без проблем получить Шенген: этим займется созданный визовый центр Испании

В Ташкенте состоялась церемония открытия визового центра Испании.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте состоялась церемония открытия визового центра Испании. Центр работает под мировым брендом компании BLS International, которая выиграла тендер по управлению визовыми центрами и имеет опыт работы с дипломатическими представительствами в разных странах.

Испанский визовый центр будет предоставлять услуги по оказанию визовой поддержки, а именно консультация, сбор, обработка и направление документов в Генеральное консульство Испании в Москве, для последующего получения Шенгенской визы в эту страну.

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По словам одного из сотрудников центра, визовый сбор для взрослых будет составлять 603,5 тысячи сумов, а для детей от шести лет — 158 тысяч сумов. Среди тех, кто освобожден от сборов, — дети младше шестилетнего возраста и родственники граждан Евросоюза. Собранные документы рассматриваются около 2−3 недель.

Центр имеет хорошо подготовленный персонал для обработки заявок, также для удобства заявителей создан веб-сайт. Кроме того, визовый центр в Ташкенте имеет возможность сотрудничать с другими странами Шенгенского соглашения по предварительному одобрению Испанской миссии.

Комментируя открытие визового центра в Ташкенте, генеральный директор BLS International Шихар Агарваль подчеркнул, что привилегия центра заключается в том, чтобы упростить процесс получения визы в Испанию в Узбекистане.

«Мы создаем новые ориентиры, предоставляя качественные услуги с наивысшей удовлетворенностью заявителей. Наша цель всегда заключалась в предоставлении услуг мирового класса для клиентов и в оформлении всего визового процесса на высшем уровне», — отметил он.

На церемонии открытия почетный гость, генеральный консул Королевства Испании в Российской Федерации Итсиар Акеррета Табоада отметила дополнительные виды сервиса, включая места для ожидания, фотокопировальный курьер, оказание помощи при заполнении формы, SMS-оповещение, фото-стенд и услуги страхования, которые компания BLS предоставляет в Испанском визовом центре для своих клиентов.

По словам почетного консула Королевства Испании в Республике Узбекистан Альфонсо Лопез Пандиелла, новый визовый центр должен стать мостом для развития двусторонних отношений между Испанией и Узбекистаном и внести свой вклад в развитие двусторонних отношений в сфере туризма.

BLS Internationalявляется крупнейшим в мире специализированным поставщиком услуг для получения виз, паспортов, консульских услуг, аттестации и гражданских услуг правительствам и дипломатическим представительствам в глобальном масштабе с 2005 года. Компания работает более чем в 22 странах и предоставляет услуги через 2325 офисов по всему миру.

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