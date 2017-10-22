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08:54 (мск), источник: 365info.kz

Димаш Кудайберген выразил поддержку Денису Тену

Выдающийся казахстанский фигурист Денис Тен восстанавливается после тяжелой травмы, катаясь под композицию в исполнении Димаша Кудайбергена.

Источник: 365info.kz

На своей странице в Instagram певец Димаш Кудайберген прокомментировал возвращение известного спортсмена на лед:

«После серьезной травмы мой друг вернулся на ледовую арену, где выступил с его храбрым характером, танцевальным мастерством, превосходным вкусом, как настоящий мужчина под песню моего исполнения. Даже когда у нас растяжение сухожилия ноги, восстановление может быть сомнительным. Я твой болельщик. Молодец, Денис! Разве не счастье ли, то что наше искусство и спорт сошлись в одном месте? Пусть всегда будет много победных дней, как и сейчас!».

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Ранее Денис Тен поблагодарил друга за возможность выступать под песню, исполненную Димашем:

«Выступать под твою композицию — невероятная честь для меня С ней была создана особенная связь, что немаловажно в этот особенный, Олимпийский год. Два месяца назад, я получил самую сложную травму в своей карьере… но вопреки прогнозам врачей, уже на этой неделе, во Франции, мне посчастливилось представить публике нашу коллаборацию. В преддверии Олимпийских Игр, ожидается много работы, включая «активную реабилитацию» и многочисленные часы тренировок. Будет много других соревнований и испытаний. Но с такой фантастической поддержкой — я знаю, я готов ко всему! Спасибо Тебе за то, что ты есть!

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