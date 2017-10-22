Три вуза республики вошли в топ-100 лучших вузов России

— Сегодня к университетам, качеству подготовки специалистов предъявляются очень высокие требования. Мы понимаем, что помимо народных оценок существуют ещё рейтинги — национальные, международные. Ранжирование идёт, есть новые подходы к оценке работы университетов. Безусловно, на них надо ориентироваться, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Радует то, что наши вузы потихоньку, медленно, но, надеюсь, уверенно поднимаются в рейтингах по иерархической лестнице. Каждое такое движение всегда воспринимаю с особым чувством. Хочу, конечно же, чтобы наши вузы занимали соответствующие места во всех этих таблицах и табели о рангах.