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09:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Свыше 4 тысяч жителей Иркутской области выполнили нормативы ГТО на знаки отличия

Большинство получили золотой знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

4445 жителей Иркутской области выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на знаки отличия за девять месяцев 2017 года. Из них большинство получили золотой знак ГТО — 2375 человек, серебряный знак ГТО — 1323 человек, бронзовый — 747 человек. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО является одним из эффективных механизмов вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом. С 1 января 2017 года стать участником комплекса ГТО и попробовать свои силы в выполнении испытаний может любой желающий, имеющий медицинский доступ и предварительно зарегистрировавшийся на официальном сайте. После этого нужно прийти в центр тестирования для выполнения нормативов ГТО», — рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

Он также подчеркнул, что, для приема нормативов ГТО на территории Приангарья создано 69 центров тестирования на базе различных некоммерческих организаций. В каждом из 42-х муниципальных образований области работают центры тестирования.

За девять месяцев текущего года большинство золотых знаков отличия ГТО получили жители Приангарья, относящиеся к пятой возрастной ступени комплекса ГТО, то есть подростки 16−17 лет.

Напомним, в 2016 году нормы ГТО могли выполнять только школьники. За прошлый год на территории Иркутской области в тестах испытаний комплекса ГТО приняло участие 6606 обучающихся образовательных организаций, из них 4881 человек сдали на знаки отличия и были представлены к награждению знаками отличия: 2004 золотых, 1777 серебряных, 1100 бронзовых.

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 Свыше 4 тысяч жителей Иркутской области выполнили нормативы ГТО на знаки отличия
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