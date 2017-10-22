Свыше 4 тысяч жителей Иркутской области выполнили нормативы ГТО на знаки отличия
Большинство получили золотой знак Всероссийского
Большинство получили золотой знак Всероссийского
4445 жителей Иркутской области выполнили нормативы Всероссийского
«Всероссийский
Он также подчеркнул, что, для приема нормативов ГТО на территории Приангарья создано 69 центров тестирования на базе различных некоммерческих организаций. В каждом из 42-х муниципальных образований области работают центры тестирования.
За девять месяцев текущего года большинство золотых знаков отличия ГТО получили жители Приангарья, относящиеся к пятой возрастной ступени комплекса ГТО, то есть подростки 16−17 лет.
Напомним, в 2016 году нормы ГТО могли выполнять только школьники. За прошлый год на территории Иркутской области в тестах испытаний комплекса ГТО приняло участие 6606 обучающихся образовательных организаций, из них 4881 человек сдали на знаки отличия и были представлены к награждению знаками отличия: 2004 золотых, 1777 серебряных, 1100 бронзовых.