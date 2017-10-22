В Башкирии на реке Уфа обнаружена масляная пленка

На место происшествия выехал поисково-спасательный отряд Уфы. Совместно с сотрудниками республиканского Министерства природопользования и экологии и Уфимского линейного управления МВД России на транспорте было проведено обследование акватории реки.

Как сообщили «Башинформ» в службе спасения, источник утечки был обнаружен в районе планируемого строительства моста через реку Уфа. Выяснилось, что на барже с установкой для разведывательного бурения происходила незначительная утечка масла из гидросистемы.