Холодная и ветреная погода ожидает хабаровчан на следующей рабочей неделе

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 октября, AmurMedia.

Погода подарит Хабаровску всего один теплый день на неделе. Поздняя осень плавно готовит дальневосточников к зиме, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сервис OpenWeatherMap.

В понедельник, 23 октября, дневная температура не поднимется выше 5 °C. Погода выдастся ясной и без осадков. Скорость ветра будет колебаться в пределах 3−6 м/с, преимущественно западного направления. Относительная влажность поднимется днем до 94% и упадет к вечеру до 70%. Давление составит в среднем 766 мм.рт.ст.

Вторник, 24 октября станет самым теплым днем недели. Воздух «за бортом» на некоторое время прогреется до 8 °C. С юго-запада придет ветер со скоростью до 8 м/с. Относительная влажность поднимется утром до 83% и остальное время будет колебаться в районе 70%. Давление составит в среднем 765 мм.рт.ст.

А вот среда, 25 октября, будет чуть менее теплой — всего 3… 6 °C. Ветер сменится на западный и временами будет достигать почти 8 м/c. Относительная влажность поднимется утром до 86%, а потом на какое-то время упадет до 69%. Давление составит в среднем 767 мм.рт.ст.

Облака затянут небо в четверг, 26 октября. Столбик термометра откажется подняться выше 4 °C, а вот ветер с запада подутихнет — 3−4 м/c. Относительная влажность будет в пределах 70−80%, а ближе к ночи поднимется до 88%. Давление составит в среднем 771 мм.рт.ст.