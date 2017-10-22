Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев на новой неделе

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 октября, PrimaMedia.

Очень кстати в понедельник, 23 октября, в дома владивостокцев начнет поступать тепло — первый день новой недели принесет с собой сильный северный ветер. Утеплиться стоит и жителям северных районов Приморья — следующие несколько дней их ожидают «минусовые» температуры по ночам и не очень высокие «плюсовые» днем. Более подробно о погоде в начале грядущей недели сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

В понедельник днем во Владивостоке осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, сильный с порывами до 19…24 м/c, вечером немного стихнет — до 13…18 м/с. Дневная температура воздуха составит +5…7°С. В ночь на 24 октября ветер еще больше стихнет, до умеренного с порывами 6…11 м/c, столбик термометра понизится до +1…3°С.

Днем во вторник в столице Приморья сохранится погода без осадков и будет немного теплее, +9…11°С. В ночь на 25 октября ветер сменится на северо-западный, западный 6…11 м/c, и будет теплее, чем накануне — до +5…7°С.

В среду, 25 октября, днем также осадков не предвидится, ветер северо-западный, западный 6…11 м/c, воздух прогреется до +12…14°С.

В районах края 23 октября днем также без осадков. Ветер северный, северо-западный 6…11 м/c (умеренный), на побережье сильный до 15…20 м/с. Средняя температура воздуха +3…8°С. В ночь на вторник осадков не ожидается, ветер западный, юго-западный 6…11 м/c (умеренный), температура воздуха в прибрежных районах составит +4…-1°С, в северных −5…−10°C.

Днем 24 октября в Приморье при том же ветре потеплеет до +10…15°С по побережью и до +3…8°C на северо-востоке. В ночь со вторника на среду осадков также не предвидится, ветер сменится на северо-западный, западный с порывами до 6…11 м/c, столбик термометра понизится в среднем до +1…-4°С, местами до −5…−10°C, на южном побережье до +2…7°C.

В среду днем в районах края сохранится умеренный северо-западный, западный ветер, в среднем температура воздуха составит +9…14°С.