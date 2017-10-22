Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев на новой неделе
Утеплиться стоит жителям Владивостока и северных районов края.
Утеплиться стоит жителям Владивостока и северных районов края.
Владивосток, 22 октября, PrimaMedia.
Очень кстати в понедельник, 23 октября, в дома владивостокцев начнет поступать тепло — первый день новой недели принесет с собой сильный северный ветер. Утеплиться стоит и жителям северных районов Приморья — следующие несколько дней их ожидают «минусовые» температуры по ночам и не очень высокие «плюсовые» днем. Более подробно о погоде в начале грядущей недели сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
В понедельник днем во Владивостоке осадков не ожидается, ветер северный,
Днем во вторник в столице Приморья сохранится погода без осадков и будет немного теплее, +9…11°С. В ночь на 25 октября ветер сменится на
В среду, 25 октября, днем также осадков не предвидится, ветер
В районах края 23 октября днем также без осадков. Ветер северный,
Днем 24 октября в Приморье при том же ветре потеплеет до +10…15°С по побережью и до +3…8°C на
В среду днем в районах края сохранится умеренный
Ранее PrimaMedia писало, что в начале следующей недели над Японским морем будет смещаться тайфун Lan, который обрушит на Японию проливные дожди и штормовой ветер. Погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Отопительный сезон 2017−2018 годов стартует во Владивостоке в понедельник, 23 октября, о чем сказано в соответствующем постановлении мэрии.